AMPLIAR Primarias presidenciales en Chile (foto: EPA)

19/07/2021 - Sorpresas

El centro político definió primaria presidencial chilena

El centro político definió la elección de primarias presidenciales del pasado domingo en Chile, tras resultar electos el independiente de derecha Sebastián Sichel y el frenteamplista Gabriel Boric.

Sigue.

Ambos derrotaron a los favoritos, el pinochetista Joaquín Lavín y el comunista Daniel Jadue respectivamente.

No hubo ni un cuadro confrontacional ni una baja participación, cuando más de 3 millones de personas concurrieron a sufragar en las primarias más votadas, incluso de aquellas de 2013, en la cual se impuso Michelle Bachelet, con el apoyo DC, PS, Socialdemócratas y comunistas. Carlos Maldonado, presidente y candidato presidencial del Partido Radical Socialdemócrata reconoció hoy que "para la centroizquierda el camino es más angosto ahora" y sostuvo que "el único camino para que tenga una opción en noviembre es pactar primarias convencionales ahora".

"El tiempo corre en contra nuestra", aseguró, por lo que "la decisión es urgente".

Según su análisis, "la ausencia de la centroizquierda en las primarias de ayer fue un grave error" y afirmó que "parte de la votación hacia las candidaturas más moderadas tiene que ver también con la ausencia de la centroizquierda en la papeleta".

"Desde el punto de vista del electorado, se hace menos nítida la opción de centroizquierda frente a lo que podría haber sido una elección a tres bandas entre Jadue, la centroizquierda y Lavín", acotó.

Aun así, cree que "hay un espacio importante de Chile que quiere un gobierno progresista, que haga los cambios profundos que se necesitan, pero preservando la estabilidad política e impulsando el desarrollo económico".

Pero, "para interpretar ese espacio hay que hacer las cosas bien políticamente y eso es en lo que como centroizquierda estamos en deuda".

Criticó a la senadora Provoste y a su partido, la DC.

"La senadora Provoste tiene todo aspecto de candidata, pero tampoco lo ha declarado, entonces ese tipo de especulación, ese tipo de juego de 'sí y no y vamos viendo' yo creo que no aporta", indicó.

El analista Federico Joannon coincidió en que "a Provoste se le acabó el tiempo" como también apreció que Paula Narváez, socialista, no tiene posibilidad alguna en este escenario.

Claudio Fuentes, académico de la Universidad Diego Portales, interpretó que "los errores de Jadue fueron un problema para él, en términos de la posición respecto de Cuba, medios de comunicación, los ataques al propio Boric, creo que perjudicaron el último tramo de la campaña y ayudaron mucho a Boric".

En entrevista con CNN Chile, advirtió que "con 1,7 millones de votos no se llega a la presidencia, por lo que requieren ampliar su base electoral y eso implica generar nuevas alianzas, eso es un elemento muy importante".

En cuanto a la derecha, el cientista político dijo que Lavín "si bien conceptualmente entendió que Chile había cambiado, había una disonancia cognitiva entre lo que decía y lo que él representa y yo creo que eso nunca lo pudo superar en términos de que él representa a la vieja política, la vieja UDI, él viene desde el año 99 como candidato y por lo tanto no logró convertirse en un candidato creíble respecto de su promesa".

Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista, dijo a Radio Cooperativa que "después de este resultado hay que sacar todas las enseñanzas que sean contribuyentes incluso potenciar mucho más lo que puede ser nuestro aporte a Apruebo Dignidad", para que, "ojalá en primera vuelta, sea el triunfo de Gabriel Boric".

Jadue obtuvo casi 700 mil votos, más que el ganador de la derecha, Sebastián Sichel.

Pedro Browne, coordinador de la campaña del comando de Sichel, analizó en la derecha que "el error más grande que pudo cometer Lavín fue centrar su candidatura contra Jadue.

Esto no se trata de hacer campaña contra alguien, ya que eso no es convocante, no genera un proyecto de mayoría, sino más bien un proyecto de atrincherarse para tenerle temor a alguien".

La derecha también tiene que crecer, y el interrogante es cómo retiene el voto de su propio sector, que puede escaparse con la ya anunciada candidatura del ultraderechista republicano, José Antonio Kast.

Juan José Santa Cruz, coordinador político de la campaña de Sichel, observó en conversación con T13 Radio que "esto va a ser irremediablemente entre Boric y Sichel, y creo que de alguna manera esos liderazgos se van a posicionar lo suficientemente fuerte como para que los otros actores que acabamos de comentar no tengan mucha cabida".

El exlíder de la UDI, Pablo Longueira, lo graficó al señalar que en esta elección, lo más probable que ocurra es lo que denominó: El HLL Huracán Lagos-Lavín (elección 1999), donde "la energía política de la elección se concentra solamente en dos candidatos. Tus propios partidarios no te siguen, porque el voto útil es más importante".

A su juicio, "todo se concentrará en Sichel y Boric, donde incluso uno de los dos puede ganar en primera vuelta".

En ese escenario, pronosticó, "JAK, si finalmente va, sufrirá el HLL, no superará el 4%. Ni siquiera ganará en las tres comunas del Rechazo", por lo que "más temprano que tarde el Partido Republicano concluirá que el mejor lugar para que JAK defienda sus ideas, no es dividiendo en una presidencial tan importante para el país, sino desde el Senado".