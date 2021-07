16/07/2021 - Crisis

Fiscalía comienza investigación sobre material bélico enviado por Macri

El director de Gestión Fiscal, Supervisión y Evaluación, Roberto Almendras, informó este viernes que mediante la Fiscalía Departamental de La Paz se comenzó la investigación por el caso del material antidisturbios y agentes químicos que habrían ingresado en noviembre de 2019 desde Argentina.

La denuncia cursa en contra del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Jorge Gonzalo Terceros Lara, por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de armas, tenencia y porte o portación ilícita.

“A través de la Fiscalía Departamental de La Paz, se ha tomado conocimiento del memorial suscrito por el representante legal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, que da cuenta de posibles irregularidades que se hubieran cometido en relación a la ilegal adquisición e internación de material antidisturbios y agentes químicos de la República Argentina, durante los conflictos suscitados en el país en noviembre de 2019. En consecuencia, se ha dispuesto el inicio de la investigación contra el entonces Comandante de la FAB y los que resultaren ser presuntos autores y partícipes del hecho”, explicó, citado en un boletín institucional.

Asimismo, indicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo llegar a la Fiscalía Especializada Anticorrupción de la ciudad de La Paz documentación que establece que Terceros agradeció al exembajador de la República Argentina en Bolivia, Normando Álvarez García, por el envío de material antidisturbios, consistente en 40.000 cartuchos AT 12/70, así como otras cantidades de gases lacrimógenos y granadas de gas.

“En el curso de la investigación, el Ministerio Público convocará a las personas que pudieran brindar información sobre este hecho, dispondrá la realización de las pericias y actos investigativos que sean necesarios, así como solicitará por vía de cooperación internacional la información que sea útil para el esclarecimiento del mismo”, concluyó.

Policía reconoce material sin documento

Por otra parte el comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, después de que hace dos días informó que fue encontrado en depósitos de la institución del orden el material enviado por Argentina durante la crisis de noviembre de 2019, ayer viernes precisó que en el lugar están 29.600 cartuchos y otros elementos.

“Nos trasladamos hasta las dependencias del depósito y allí, efectivamente, se encuentran estos elementos, de los cuales (están) 29.600 cartuchos, gases pimienta, granadas de gas, etcétera”, dijo Aguilera.

Según la autoridad policial, este material fue recibido por un contingente que se había trasladado el 13 de noviembre de 2019 desde las dependencias de un hotel en La Paz hasta el aeropuerto militar de El Alto.

“Donde de un avión desembarcan funcionarios militares argentinos, por tanto, (para ello) se conformó una caravana, la cual escoltó (a los visitantes) hasta la residencia argentina y allí los funcionarios de la Policía Boliviana ya no ingresaron”, afirmó.

Agregó que, de acuerdo a los informes que recibió de quienes participaron de esa operación, los pertrechos eran para la Policía Boliviana.

Después, “cuando se interrogó a los funcionarios que han efectuado esa operación (sobre) por qué no se encuentran estos elementos en el inventario, se me informó que (esos elementos) no habían sido recibidos ni en donación ni habían sido entregados bajo ningún documento y, por lo tanto, ésa era la razón por la que documentalmente no se constaba en nuestros inventarios”, explicó,

Asimismo, adelantó que el próximo lunes el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dará a conocer mayores detalles de las indagaciones que se realizaron con carácter preliminar.