AMPLIAR Manzur recibió a Navarro

15/07/2021 - Casa de Gobierno

Manzur se reunió con Fernando "Chino" Navarro para analizar las problemáticas locales

El Gobernador y el referente nacional del Gabinete del presidente Alberto Fernández y del Movimiento Evita buscan impulsar una mirada "más federal" sobre las provincias.

El gobernador Juan Manzur recibió ayer, en su despacho de Casa de Gobierno, al secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete y también referente del Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro, para analizar las políticas sociales implementadas en la provincia y de las perspectivas a nivel federal.

También estuvieron presentes el Articulador del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Tucumán, Luciano Chincarini; Ruth Luna, secretaria general del Movimiento Evita Tucumán; y Gustavo Herrera, secretario general de la agrupación.

Navarro es uno de los representantes más importantes que tiene el peronismo a nivel nacional; de una larga trayectoria, con una gran vocación social, que tiene la responsabilidad de estar cerca del presidente Alberto Fernández y conducir uno de los espacios más dinámicos que hay como es el Movimiento Evita, que busca la justicia social y la movilidad social ascendente”, destacó Manzur.

El Gobernador explicó que la presencia del representante nacional sirve “para pensar la Argentina que queremos y soñamos”, y remarcó: “Es un amigo, un compañero, un dirigente importante que viene a Tucumán a recorrer, interiorizarse, visitar los barrios, ver emprendimientos productivos y ver de qué manera pensamos en la Argentina profundamente federal”.

Navarro expresó: “charlamos sobre lo que vive la Argentina. Surge claramente la necesidad de impulsar un país federal, no en los papeles, sino en acciones concretas que tengan que ver con trabajo, producción, inversión y generar valorar agregado. Tucumán es una provincia con una potencialidad muy importante”

También valoró: “Juan, con razón, me decía que a veces perdemos perspectivas cuando uno está en el centralismo de la Ciudad de Buenos Aires. No es lo mismo la realidad de Tucumán que la de la Rioja y de esta provincia con San Juan. La Rioja no tiene ríos y tiene dificultad de agua. Yo soy de Río Negro, con un río que corre de Oeste a Este, que atraviesa toda la provincia y algunas veces no está aprovechado como lo podrían hacer otras provincia. Esto implica una planificación nacional", dijo, y señaló: “A veces los políticos discutimos cuestiones internas y de ambiciones personales que pueden ser legítimas, pero no discutimos cuestiones que tengan que ver con el trabajo y la producción”.

Manifestó: “Yo, que expreso una organización político social como el Movimiento Evita, también quiero decir que valoramos los programas sociales, porque en momentos de crisis ayudaron a millones de familias a sobrevivir. Pero en postpandemia hay que salir de la ayuda social para ir a la inversión productiva. Lo que va a ordenar a la sociedad argentina es el trabajo. Hay que volver a la cultura del empleo”.

El funcionario nacional concluyó: “Todos tenemos que tener una mirada nacional que trascienda la propia provincia y el propio partido. Como Perón decía: ‘para un argentino no hay nada mejor que otro argentino’. A esta patria la salvamos entre todos”.

El Articulador del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Tucumán, Luciano Chincarini, sostuvo: “fuimos recibidos por el Gobernador para discutir cuestiones profundas que tienen que ver con un proyecto de desarrollo de Tucumán y sobre todo de la región, que escapa a cuestiones políticas partidarias y tiene que ver con la generación de un proyecto de país a donde estemos incluidos todos los habitantes de la Argentina”.

"Navarro, quien además es referente nacional del Movimiento Evita, de la cual soy parte y uno de los responsables políticos en la provincia, destacó el rol fundamentado del gobernador Manzur en el armado del peronismo”, concluyó Chincarini.