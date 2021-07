AMPLIAR Una celebración distinta y particularmente emotiva, por los 205 años de la Independencia de nuestro país, se vivió en la Ciudad

09/07/2021 - 9 de julio

Entregaron netbooks en la Ciudad Sagrada de Quilmes

El ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, encabezó el acto. Son 104 las computadoras que serán destinadas a alumnos de establecimientos de la zona.

Una celebración distinta y particularmente emotiva, por los 205 años de la Independencia de nuestro país, se vivió en la Ciudad Sagrada de Quilmes. Allí, en el marco del Plan Federal Juana Manso, impulsado por el Ministerio de Educación de la Nación, se entregaron 25 netbooks -en forma simbólica- de un total de 104 que fueron destinadas a diferentes escuelas de localidades cercanas.

El acto estuvo encabezado por el ministro de Educación de la Provincia, Juan Pablo Lichtmajer; y acompañaron el intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva; el presidente del Ente Tucumán Turismo, Sebastián Giobellina; los comisionados comunales de Colalao del Valle, Gustavo Morales; de Amaicha del Valle, Paul Caillou; y de El Mollar, Jorge Cruz; representantes de la comunidad originaria del pueblo de Quilmes; la señora Pachamama, Francisca Chaile; directivos escolares y alumnos beneficiados.

Esto significa que la Patria llega a todos los rincones del territorio. La computadora significa conocimiento, desarrollo, educación y un país más justo. Y llega por una decisión del Presidente (Alberto Fernández), la vicepresidenta (Cristina Fernández), de nuestro gobernador (Juan Manzur) y del ministro de Educación de la Nación (Nicolás Trotta), de volver a poner en funciones al plan Conectar Igualdad, este caso denominado Juana Manso, como signo de los tiempos", expresó el ministro Lichtmajer.

"Esto permite que el equipamiento teconlógico llegue a las manos de los chicos y chicas que están en su penúltimo año. Esto les brinda información, que es la clave para tomar decisiones", agregó el funcionario. "Miramos atrás para poder caminar hacia adelante. La Ciudad Sagrada de Quilmes es sinónimo de los valores que sustentan la Patria; la independencia, la soberanía y la alegre rebeldía", señaló Lichtmajer.

Cabe destacar que el Juana Manso es un plan federal diseñado por el Ministerio de Educación de la Nación, que tiene por objeto promover, acompañar y brindar los medios para el uso de tecnologías en el sistema educativo argentino, tanto en el corto y mediano plazo, para su uso en contextos de aislamiento parcial o total, como para largo plazo en situaciones de presencialidad para optimizar la enseñanza, incorporar prácticas innovadoras y enseñar y aprender en la sociedad del conocimiento. En esta oportunidad, las 104 computadoras que llegaron desde Nación fueron divididas de la siguiente forma: 31 para la Escuela Secundaria de Quilmes, 16 para la Escuela Agrotécnica de Amaicha del Valle; 20 para la Escuela Secundaria de Los Zazos, nueve para la escuela Secundaria de Ampimpa; y 28 para la Escuela Secundaria Nuestra Señora del Rosario, de Colalao del Valle.

La emoción de docentes, directivos y alumnos

Los directivos y docentes presentes también manifestaron la emoción tras el acto de entrega de computadoras. En este sentido, Elio Chaile, representante la escuela secundaria de Ampimpa, afirmó que lo vivido hoy "representa un momento muy importante, la computadora es un heraramienta de trabajo y estudio para los alumnos. Agradecemos a las autoridades que hicieron posible esto. A veces los chicos tenían que usar celulares y computadoras prestadas, así que esto será un beneficio muy grande para la comunidad educativa". Del mismo modo, Sofia Saltor, directora de la escuela secundaria de Los Zazos, remarcó: "Es un día histórico por el marco que se ha elegido para la entrega de las neetboks, en un marco magnifico, esto es pararnos en el presente, mirando el pasado y también hacia adelante. Ese es el significado de las netbooks de los chicos. Mirar el futuro sin olvidar de donde venimos".

En tanto que Rodrigo Erazu, del quinto año de la Escuela Secundaria de Los Zazos, afirmó que la neetbok signfica "una gran oportunidad". "No tenía computadora, y ahora puedo hacer cosas que no se pueden con un celular, como en la edición de trabajos e imágenes", dijo el adolescente. Mientras que su compañera, María José Abalos, indicó que "para mí la computadora es una herramienta muy importante para poder estudiar. El año pasado se me complicó mucho, se rompió mi computadora y no tenía recursos para arreglarla. Así es esto es muy importante". "Ahora podré buscar información para la carrera que quiero estudiar, que es música. Quiero estudiar en Tucumán y dedicarme a eso toda la vida", concluyó.