AMPLIAR Añez continuará presa en una celda con privilegios

06/07/2021 - Continuará presa

Justicia boliviana le niega detención domiciliaria a golpista Añez

La Justicia negó la petición de la golpista Jeanine Áñez de cesación a la detención preventiva y detención domiciliaria. Áñez negó en la audiencia que haya cometido algún acto de terrorismo y advirtió que “tantas acusaciones, con juicios de responsabilidades, van a terminar con mi salud y vida”.

La otrora golpista se encuentra encarcelada desde marzo. Al final de la audiencia se registró un cruce verbal entre el juez Armando Zeballos y los abogados de la expresidenta, quienes solicitaron complementación y enmienda. El juez dispuso que puedan apelar.

“A qué extremo hemos llegado que me estoy conformando por solicitar casa por cárcel”, sostuvo Áñez y añadió: “Señor juez: No estamos pidiendo la libertad irrestricta, no estamos pidiendo impunidad, lo que estoy pidiendo es la detención domiciliaria”.

Áñez está acusada dentro del caso Golpe de Estado, pero además se amplió la acusación a los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.

“Quiero decirle también señor magistrado que yo tengo derecho a salud, porque soy madre, porque tengo hijo, porque todavía tengo responsabilidades con ellos, no es posible que por una venganza política, por un intento de cambiar la realidad de los hechos yo tengo que estar presa”, insistió en su intervención en la audiencia desde la cárcel de Miraflores.

Fue detenida en Trinidad y la justicia ordenó sea recluida en el penal de Obrajes, pero poco después fue trasladada a la cárcel de Miraflores donde se habilitó un ambiente para que se atienda su problema de hipertensión.

Por este proceso también están detenidos los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, además de cuatro mandos militares de ese entonces.

La Fiscalía la citará por las masacres

Tras la admisión de la proposición acusatoria por las muertes en las masacres de Sacaba y Senkata, el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, informó este martes que se comunicó a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia para dar inicio a las investigaciones y citaciones de los involucrados en los hechos de 2019, entre ellos, la expresidenta de facto, Jeanine Áñez. Indicó que se prevé que las indagaciones duren 30 días.

“En el marco de la Ley Nº 044 (de Juzgamiento a Altas Autoridades del Estado) el informe de inicio investigación fue comunicado a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, para dar paso a la emisión de las citaciones respectivas y el desarrollo de la etapa de acumulación de antecedentes, a cuya conclusión, si corresponde se remitirá el correspondiente requerimiento acusatorio a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para la posterior autorización de juicio de responsabilidades”, indicó la autoridad.

La autoridad señaló que a la fecha, el Ministerio Público envió tres requerimientos acusatorios a la sala penal del Tribunal Supremo de Justicia, por los delitos de conducta antieconómica, resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes e Incumplimiento de deberes.

Estos requerimientos son de conocimiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional para su revisión y autorización para dar continuidad del trámite procesal y el respectivo juzgamiento ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

“Tenemos 30 días de acuerdo a ley para la acumulación de todos los elementos de investigación que vamos a iniciar inmediatamente con las citaciones y los requerimientos correspondientes”, aseguró Lanchipa.

Explicó que la proposición acusatoria sobre los hechos luctuosos registrados en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto y el municipio de Sacaba en Cochabamba tiene como base las actuaciones cumplidas por Añez en su condición de mandataria a denuncia de 20 personas.

Respecto a Jeanine Áñez, aseguró: “Vamos a remitir el requerimiento correspondiente para que preste su declaración en este caso”.

En Senkata y Sacaba, durante los conflictos sociales de noviembre 2019, más de una treintena de personas fallecieron por una intervención de policías y militares.