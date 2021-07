AMPLIAR La importancia de dormir bien

01/07/2021 - En General

¿Cómo afecta el sueño de los trabajadores la pandemia que estamos atravesando?

El reciente estudio de Adecco Argentina reflejó que lo que más les quita el sueño a los argentinos es la situación económica, el trabajo y la situación generada por el Covid-19. En ese mismo sentido, un 41% reconoció que se encuentra agotado por la pandemia y un 81% duerme con el celular al lado de la cama. La mayoría destacó que duerme entre 6 y 8 horas diarias.

Dormir bien conlleva innumerables beneficios para la salud de los seres humanos: es por esto que el sueño es una parte fundamental de la vida de las personas ya que afecta, entre otras cosas, el día a día y el rendimiento laboral. El reciente estudio de Adecco Argentina, realizado con más de 1200 encuestados durante el mes de junio, demuestra que el 40% de los argentinos duerme menos que antes y esto deriva directamente en cómo se desempeñan durante su jornada laboral. A la hora de descansar, el 64% le dedica al sueño entre 6 y 8 horas diarias, menos de 6 horas casi un 28% y los afortunados que duermen más de 8 son solo un 8%.

Cuando el descanso no fue suficiente, ¿se trabaja de la misma manera?

El 68% de los encuestados coincide en que trabaja peor cuando duerme mal, mientras que el 29% dice que trabaja de la misma manera y sólo el 3% trabaja mejor.

¿Cuáles son las causas de la falta de descanso en los argentinos?

El 65% de los encuestados coincide en que se va a dormir preocupado por la pandemia y el trabajo. Asimismo, estos no son los únicos factores que les quitan el sueño a los argentinos, el 64% asegura que se encuentra preocupado por la situación económica. *

¿Cómo se sienten los argentinos respecto de la pandemia?

Si bien el 31% dice que le costó al principio pero que luego logró adaptarse, este número no supera al 41% de los argentinos que está agotado por la pandemia. Esto también se refleja al momento de identificar una palabra para describir el estado actual, la mayoría de los encuestados eligió: cansancio, agotamiento, stress; luego en menor medida aparecieron ansiedad e incertidumbre. A esto se suma que el 83% de los encuestados aseguró que no recibió ningún tipo de apoyo por parte de su entorno laboral para lograr mayor bienestar (como yoga, coaching, meditación, etc.).

En una misma línea, un 40% admitió dormir menos como consecuencia de la pandemia, casi un 24% le dedica más horas al sueño, en tanto que un 36% no se sintió afectado en su descanso más allá de las complejidades que introdujo el Covid-19 a la vida diaria de los argentinos.

¿Hay algo más odiado que el día lunes?

Así parece, ya que el despertador (51%) es lo que más odian los argentinos incluso por arriba del día lunes (37%) o del 12% que se llevan los jefes/as.

Para tener un buen descanso existen algunas prácticas que pueden ser beneficiosas, por ejemplo, realizar actividad física para descargar energía. En esto coinciden el 40% de los encuestados que dicen que duermen mejor gracias al ejercicio físico y un 31% respondió que, aunque no haga actividad física, sabe que esto le ayudaría a tener un buen descanso.

Además, a la hora de acostarse y conciliar el sueño hay algunos métodos que también pueden ser de ayuda como leer un libro, hacer ejercicios de respiración o escuchar sonidos relajantes. Entre los encuestados por Adecco Argentina un 22% dijo que le gusta escuchar música para dormir, un 18% prefiere hacer meditación y el resto no usa ningún método en particular. Asimismo, dejar de ver pantallas un rato antes de dormir puede ser beneficioso, sin embargo, el 82% respondió que duerme con el celular al lado de su cama.

¿Y la siesta?

Amada por algunos y ninguneada por otros, la siesta sigue siendo importante para un casi un 10% de los argentinos que la toma todos los días. Más de un 7% tiene el privilegio de tomarla durante la semana, en tanto que un 27% sólo descansa por las tardes los fines de semana, mientras que para casi un 56% no forma parte de su agenda de descanso.