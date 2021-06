28/06/2021 - Pandemia

Instan a la población a que se ponga la segunda dosis de vacunas

El Diputado Nacional, Pablo Yedlin, afirmó que es muy importante que los que ya recibieron la primera dosis completen el esquema para tener una "inmunidad duradera".

El diputado Nacional, Pablo Yedlin, le pidió a la población que ya recibió la primera dosis de vacunas contra la Covid-19 que complete el esquema de vacunación si es que ya pasaron 30 días desde la aplicación de la primera.

“Hacemos una gran insistencia porque ya hemos llegado a vacunar gente de 30 años y por debajo de esa edad el riesgo es muy bajo. Por eso lo que necesitamos es que las personas mayores de 30 que ya se hayan puesto la primera dosis y que hayan pasado 30 días se vayan acercando a los nodos de vacunación para ponerse la segunda dosis. Que nadie se quede sin la segunda dosis porque esta es la que nos va a garantizar la inmunidad duradera”.

En ese sentido Yedlin aclaró que en la provincia hay disponibilidad de segunda dosis de las vacunas AstraZéneca y Sinopharm. En cuanto a la vacuna de origen ruso aclaró que “hoy llegan 400 mil dosis del segundo componente de Sputnik y también los componentes para fabricar este en Argentina. Cerca de 500 mil durante la semana. Pero ya se irá avisando. Esta es la que está retrasada pero las demás están disponibles. Y para los que no están vacunados todavía pueden acercarse a los vacunatorios con el DNI y hacerlo”.

En el mismo sentido la directora del hospital Centro de Salud, Liliana Gordillo, afirmó que "la vacunación es muy importante y está demostrado en los adultos mayores que se vacunaron en la primera etapa, que ellos no se enfermearon tanto en esta segunda ola. No así las personas menores de 60 años. Hay que pedirle a la población que concurra a vacunarse porque es una posibilidad gratuita que le está brindando el estado. Hoy se están vacunando a personas de 30, 31 y 32 años y tienen que aprovecharla. Si bien con la vacuna no van a dejar de enfermarse pero la sintomatología leve o asintomática.

En ese sentido Gordillo afirmó que muchos de los casos de personas que se vacunaron no debieron ser internados y en los casos de personas que tuvieron que ser internadas, no cursaron un cuadro grave.