27/06/2021 - COVID-19

Ministro de Salud chileno sale en defensa de la vacuna Sinovac

El ministro chileno de salud, Enrique Paris, se manifestó ayer molesto por las críticas en foro europeo en Bruselas donde se puso en duda la eficacia de la vacuna china Sinovac contra el Covid-19, la cual se ha aplicado masivamente en Chile.

"Exijo que esas declaraciones se corrijan", señaló la máxima autoridad sanitaria, añadiendo que "me molesta mucho que una autoridad europea diga que aquí la vacuna no ha funcionado sin tener ninguna información científica que mostrar".

El presidente del Consejo de Ministros italiano, Mario Draghi, afirmó el jueves que los gobernantes reunidos en el Consejo Europeo en Bruselas analizaron la situación de las vacunas.

"La constatación fue que la vacuna rusa Sputnik no logró obtener, y tal vez no logre nunca, la aprobación de la EMA (la Agencia Europea del Medicamento), y la vacuna china (...) muestra no ser adecuada, véase la experiencia en Chile, para afrontar la epidemia", expresó.

Ante dichas palabras, Paris sostuvo que "lamento declaraciones de funcionarios de otros países que en una reunión en Bruselas han dicho que tenemos problemas con la vacunación, no es así, lo desmiento categóricamente".

"La gente que no está bien informada no puede dar ese tipo de noticias en el foro europeo representando a países de prestigio. Por lo tanto, exijo que esas declaraciones se corrijan".

Paris señaló que "estamos cansados de esos comentarios sin datos científicos, porque si hubiese mostrado una curva, una tabla con datos científicos, habríamos obviamente tenido la posibilidad de discutir con esa autoridad".

La autoridad sanitaria informó que hoy llegó al país un nuevo cargamento de medio millón de dosis de vacunas Sinovac.

Aprovechó de indicar también que "hasta el día de ayer en la tarde se habían vacunado en Chile con una dosis 12.567.055 personas", equivalente al 82,02% de la población objetivo vacunado con primera dosis y con dosis única" Con dos dosis, "hemos vacunado a 10.289.270 personas, lo que equivale al 67,69% del objetivo, quienes han completado su esquema de vacunación, por lo tanto, creemos que por lo mismo estamos observando una disminución en los casos".

En el balance también intervino el doctor Rafael Araos, asesor del Minsal, para demostrar la eficacia que ha tenido la vacunación en el país.

"En la medida que se fue avanzando en la cobertura del programa, es decir, gente que estaba completamente inmunizada, fuimos observando un cambio notable en las personas que se enfermaban de Covid", afirmó.

Mencionó que "gran parte de las personas que hacen la infección corresponden a personas jóvenes no inmunizadas, que no han recibido la vacuna o que han recibido una dosis o todavía no se encuentran dentro del periodo de protección".

Para el especialista, esto "tiene que quedar meridianamente claro, porque decir que la vacuna no funcionó tiene un efecto negativo en el avance del programa, en la confianza de la gente y eso es lo peor que nos puede pasar en estos momentos".

Según los datos, alrededor del 25% y 30% de las personas que se enferman por consecuencia del Covid-19 tienen su esquema completo de vacunación. La mayor cantidad de gente que necesita hospitalización son quienes aún no son inoculados.

Respecto a la proporción de quienes están vacunados y la cantidad de fallecidos, según Araos "el porcentaje de vacunados aumenta un poco y eso es esperable, porque sabemos que en Chile se priorizó a la población de mayor riesgo, es decir, gente de muchas comorbilidades que se espera que tengan una mayor mortalidad que el resto de la población".

También presentó datos sobre la efectividad de la vacuna Pfizer, señalando que tiene un 91% de efectividad para prevenir Covid sintomático; un 97% para prevenir la hospitalización en cualquier tipo de cama; un 98% para prevenir el ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI); y un 91,8% de efectividad para prevenir muertes.

Sinovac en tanto muestra un 63,6% de efectividad para prevenir Covid sintomático; un 87,3% para prevenir la hospitalización en cualquier tipo de cama; un 90% para prevenir el ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI); y un 86,4% de efectividad para prevenir muertes.

En su opinión, "el desenlace más relevante para evaluar la efectividad de la vacuna que es la muerte es muy similar entre las dos vacunas que tenemos en Chile".

Al país han llegado cuatro tipo de vacunas: Sinovac, Pfizer, Cansino y Astrazeneca, y se negocia para la adquisición de la rusa Sputnik.