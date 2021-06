AMPLIAR Bolsonaro y la corrupción gobernando

27/06/2021 - COVID-19

Bolsonaro, en la picota por una factura millonaria de vacunas indias

Una factura sospechosa enviada al gobierno brasileño por una firma de Singapur para pagar una vacuna india se ha convertido en la punta de una trama que podría llegar hasta el presidente Jair Bolsonaro, según miembros de una Comisión Parlamentaria.

Sigue.

La Comisión Parlamentaria de Investigaciones (CPI) de Brasil sobre la pandemia celebró una sesión, por momentos tensa, en la que dos testigos expusieron sobre presuntas irregularidades en la compra de vacunas indias Covaxin y afirmaron haber informado del tema al president, Jair Bolsonaro, quien por su parte reiteró que no hubo pago de "sobreprecios" en el contrato por esos fármacos.

El diputado federal Luis Claudio Miranda y su hermano Luis Ricardo Miranda, funcionario del Ministerio de Salud, afirmaron hoy ante la CPI que mantuvieron un encuentro con el presidente Bolsonaro el 20 de marzo pasado en la residencia oficial, el Palacio de Alvorada, donde lo pusieron al corriente de supuestas irregularidades en la compra de 20 millones de vacunas Covaxin.

"El presidente entendió la gravedad del caso, y mirándome a los ojos me dijo 'esto es grave', después citó el nombre de un parlamentario, pero no lo recuerdo", declaró el congresista Luis Claudio Miranda ante la mesa directiva de la CPI .

Varios congresistas consultaron al testigo sobre cuál es el nombre del parlamentario citado por Bolsonaro, y que estaría envuelto en las irregularidades, pero hasta las 21 horas esa duda no había sido despejada.

La audiencia fue presidida por el titular de la CPI, senador Omar Aziz, segundado por su colega Renan Calheiros, relator.

Los testigos hablaron de las "presiones" por parte de funcionarios del Ministerio de Salud, incluso de "militares" que actuaron en esa cartera, para acelerar la liberación de recursos para esa compra.

Según el funcionario Luis Ricardo Miranda sus superiores del Ministerio mostraron gran interés en la compra de las vacunas indias pero poco en la adquisición de otras.

El funcionario Miranda reveló que habló sobre el encuentro con Bolsonaro con el general Eduardo Pazuello, que fue ministro de Salud hasta marzo de este año.

Los congresistas de la oposición también hicieron hincapié en que el propio Bolsonaro se comunicó con su colega indio, Narendra Modi, para agilizar el acuerdo por 20 millones de dosis a un costo de más de 300 millones de dólares.

El diputado Miranda remarcó que existen "indicios" de corrupción, pero aclaró que no está en condiciones de asegurar que ésta existió ni que el presidente haya incurrido en algún delito.

La comparecencia de los testigos, los hermanos Miranda, se inició con una hora y media de atraso, a las 15.30 locales (18.30).

A esa hora llegó al recinto de la Cámara Alta el diputado Miranda con un chaleco antibalas y con la custodia de varios agentes de la Policía Legislativa.

El diputado, que también llevaba una Biblia, dijo haber recibido varias amenazas al igual que su hermano, que ingresó por concurso al Ministerio de Salud hace una década.

Horas antes de la sesión en el Palacio Legislativo de Brasilia, el presidente Bolsonaro habló sobre la compra de vacunas ante un grupo de periodistas en Sorocaba, ciudad del interior del estado de San Pablo.

"Paren de hacer esas preguntas. Vuelvan a la facultad, vuelvan a la escuela primaria (...) nazcan de vuelta, son ridículos", dijo Bolsonaro a los reporteros.

Irritado el mandatario habló a los gritos, alzando su voz ante cada repregunta.

"Los que me quieran juzgar por corrupción la van a pasar mal", aseguró.

Bolsonaro reconoció haber recibido en el Palacio de Alvorada a Miranda y realizó un comentario al pasar sobre "su vida pasada", pero sin abundar en el tema.

"Mi Dios del cielo, por lo que me consta no hay nada errado en el contrato, no hay sobrefacturación, eso es mentira", recalcó el jefe de Estado.

El presidente dijo que aún no fue pagado el monto pactado por las vacunas y que éstas no arribaron a Brasil.

El abogado de la familia Bolsonaro, Frederick Wasseff, estuvo en el Senado donde asistió a la audiencia que continuaba en reunión a las 21 horas (0 GMT).

La senadora opositora, Simone Tebet, planteó una "contradicción" del gobierno que en su momento no quiso comprar la vacuna Pfizer, porque ese laboratorio impuso condiciones "draconianas" y al final aceptó comprar la vacuna india a un precio más alto que la norteamericana.

No faltaron cruces de palabras en voz alta a lo largo de una audiencia tan prolongada y donde los legisladores del oficialismo acusaron a los testigos de prestarse al juego "político" de la oposición para "desgastar" al gobierno.

Uno de los momentos más problemáticos ocurrió cuando el senador oficialista, Marcos del Val, increpó al diputado Miranda y llegó a darle un empujón.