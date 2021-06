AMPLIAR Qué harían sin mi

22/06/2021 - Teatro

Estrenan "Qué harían sin mí!" en el Rosita Ávila

Llega de la mano del grupo La Teoría del Gran JA! una nueva comedia de enredos, con autoría de Hugo Daniel Marcos, cargada de doble sentido y con los equívocos a la orden del día. Se estrena así “Qué harían sin mí!” el próximo viernes 25 de junio, a las 21 en el Teatro Municipal Rosita Avila, Las Piedras 1550.

Esta dinámica comedia brillante de enredos y equívocos lleva a reflexionar sobre nuestras prioridades, los sueños de juventud, los primeros amores y si hay tiempo de cambiar y hacer “nuestra vida”. Plantea la pregunta que todos nos hacemos en algún momento: Y si largo todo y me voy? Ya me cansé de la rutina, estoy harto...si me voy, qué harían sin mí. Pone sobre la alfombra un interrogante conciso y habitual en casi todos los espectadores.

La puesta está pensada para pasar un momento de risas, desenchufarse de los problemas del afuera, y mantendrá al público intrigado por ver cómo termina esta historia.

Sobre el elenco

Actúan Cyntia Bulva, Rubén Lizondo, Chabela Díaz, Yanina Cháves, Ramiro Maturana y Juan Mauricio López.

La producción general es de “La Teoría del Gran JA!”, asistente de producción Yanina Chaves, fotografías de Marcos Villalobos, edición de Federico Boraso Genovese, diseño de maquillaje de Pablo Vera, diseño de vestuario y escenografía de Benjamín Tannuré Godward, realización de escenografía Arq. Abel Enrique Tannuré.

Dirección general y puesta en escena Benjamín Tannuré Godward.

Sobre la obra

Ana es una típica y aburrida ama de casa, atravesando la crisis de los 50, cansada de dedicar toda su vida a criar a sus hijos y “soportar” a Juanjo, su querido marido, en desmedro de sus propios sueños de juventud. Juanjo, es un dentista un tanto distraído a quien sólo le interesa su profesión y que la tiene un poco “descuidada” a Ana. Vicky la hija menor que aún vive con ellos es una post adolescente caprichosa, algo mal criada concentrada en sus clases de teatro y en su look. La mejor amiga y confidente de Ana, Beba es una mujer libre que ya hace unos años ha tomado la decisión de mandarse a mudar y hacer su vida. Beba trata de convencer a Ana de hacer lo mismo y disfrutar así de los placeres, aún excitantes, que esperan a una mujer en plena crisis de los cincuenta... Pero una mañana todo cambia con la aparición de dos personas que le darán un giro a la vida de todos.

Hugo Daniel Marcos, el autor, es además de actor y director de teatro argentino, residente en Israel. Con más de 20 obras de teatro en su haber, el creador de "Suegras Bárbaras", "Amigas desgraciadas" y “Extraños Hábitos”, ofrece una singular prosa explosiva e irreverente, a un público amante de la picaresca argentina.

“Qué harían sin mí!” puede ser una pregunta, una definición, una ironía, una conclusión o simplemente una idea que pensamos. Seguro que alguna vez pasó por nuestra cabeza eso de mandarse a mudar y que se arreglen solos...Es la historia de Ana, que trabaja de ama de casa pero que podría ser cualquiera de nosotros. Ella tiene una pareja que no la deja en paz o que no la atiende como ella espera; hijos que sólo saben pedir cosas; una amistad que la empuja a rebelarse; un encuentro casual con su primer amor y la inoportuna aparición de un técnico que malinterpreta todo con su particular punto de vista. En tono de comedia de enredos y equívocos, nos lleva a reflexionar sobre cuáles son nuestras prioridades, dónde quedan los sueños de juventud, los primeros amores y, finalmente, si hay tiempo de cambiar y hacer “nuestra vida”.

Sobre la puesta y diseño de producción

La puesta de un director siempre remite a recuerdos propios y homenajes para hacer. Y esta no es la excepción. Tanto desde el aspecto visual como desde el paisaje sonoro.

En esta ocasión se busco un claro homenaje a las amas de casa, reflejadas en nuestras propias madres. Muchos textos resonaran con recuerdos de la infancia para el público. Además un homenaje a otras épocas y a grandes cómicas como Lucille Ball y la sitcom I love Lucy desde el punto de vista de la estética.

La escenografía y utilería tiene un claro sello costumbrista y realista, mediante el uso de nuevos elementos materiales. La elección de la paleta de colores marca un claro contraste entre el papel de la mujer y del hombre de la casa.

La propuesta es que una vez que baje el telón el público se lleve a casa la gran duda: ¿Qué harían sin mí? Un “Harían” vale para todos los planos de la vida, absolutamente todos, que nos pone ante la idea que situaciones en las cuales se deja ver que nadie individualmente es tan relevante para los otros.

La obra busca recordar que las cosas más simples de la vida son las esenciales. Abre el juego a encontrar nuevas versiones de nosotros mismos. Una oportunidad de mano de una comedia nos conectemos con nuestro interior que a veces se vuelve un poco arrogante y caprichoso.