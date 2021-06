AMPLIAR Manzur en el hipódromo

21/06/2021 - Para las 93 comunas

Manzur y cinco ministros nacionales anunciaron obras por $ 5.000 millones para Tucumán

El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, encabezó ayer desde el Hipódromo de la capital provincial, un acto para concretar la firma de un convenio de colaboración con el gobierno nacional para la concreción de un Banco de Proyectos de Infraestructura para las 93 comunas rurales, que contará con una línea de créditos de $5.000 millones.

El gobernador, Juan Manzur, lanzó este lunes desde el Hipódromo el Banco de Proyectos de Obras de Infraestructura para las 93 comunas rurales de la provincia. La iniciativa contará con financiamiento del Gobierno nacional y de la Provincia. Tendrá como objetivo concretar las obras que son prioritarias para los pueblos del interior.

Del acto participaron, vía videoconferencia, el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, y los ministros nacionales Eduardo “Wado” de Pedro (Interior), Nicolás Trotta (Educación), Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Matías Lammens (Turismo y Deportes), quienes remarcaron el apoyo del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández a la gestión tucumana.

Este será un día que quedará grabado para siempre en la historia institucional de la provincia, porque ponemos en marcha sueños, trabajo y esperanza. Vamos directo a las comunas rurales, porque son los lugares donde más necesidades tenemos y los que menos capacidad de acción tienen", dijo Manzur.

También estuvieron presentes diputados nacionales y por el Gobierno de la Provincia, ministros, secretarios, subsecretarios, intendentes, delegados comunales y otros funcionarios del Poder Ejecutivo.

Para el desarrollo del programa, firmaron un convenio marco el Gobernador, el ministro del Interior de la Provincia, Miguel Acevedo; el presidente del Colegio de Arquitectos, Juan Saravia; presidente del Consejo Profesional de la Ingeniería de Tucumán (Copit), José Omar Abraham; el interventor de la Caja Popular de Ahorros, José Díaz. La rúbrica estuvo coordinada por la secretaria general de la Gobernación, Silvia Pérez.

Los proyectos ejecutivos serán elaborados por los Colegios de Ingenieros y de Arquitectos, y financiados por la Caja Popular de Ahorros, instituciones con las que Manzur ya se reunió en semanas previas para diagramar cómo será el trabajo con los comisionados comunales. El plan tendría disponible una línea de créditos de entre $ 3.000 millones y $ 5.000 millones (en principio sería con financiamiento mixto, entre Nación y Provincia), dependiendo de la envergadura de las obras.

"Esos fondos se volcarán directamente en requimientos a donde hay que llegar con obras de agua potable, escuelas, mejorando centros de salud y las comisarías; iniciativas para pensar en un Tucumán que cierre brechas y genere oportunidades", remarcó el Primer Mandatario.

Por otro lado, Manzur subrayó: "La Caja Popular es nuestra. En plena pandemia esta institución compró lo que hacía falta para que a ningún tucumano le faltara comida. Después, nos explotó otra situación, porque le decíamos a la gente que no podían desplazarse, pero muchos tenían que cobrar su sueldo y donde vivían no había cajeros porque daban perdída. Ahí surgió nuestra Caja de nuevo para instalar cajeros en los pueblos. Hasta fin de año pondrán 100 terminales en todo Tucumán", destacó el Gobernador.

Manzur también destacó la colaboración de los profesionales en ingeniería y arquitectura "que hoy vinieron a ayudar y sumar. Y ahí surge el Estado, con la Caja de nuevo, para poner la plata para que se hagan las obras en el interior".

Por útimo, el Gobernador agradeció el apoyo de Nación: "Nosotros formamos parte de un gran equipo nacional, con Alberto y Cristina a la cabeza, que hoy conduce el país. En esta reunión de trabajo los ministros del Gabinete nacional nos dijeron que si es para Tucumán, que llevemos los proyectos porque ellos tienen la orden de firmar todo lo que sea para la provincia. Con este respaldo, vamos a poner de pie a Tucumán", concluyó Manzur.

"Hay un solo gobernador y es quien conduce"

Ministros, secretarios, subsecretarios, intendentes, delegados comunales, diputados y funcionarios del poder ejecutivo, estuvieron presentes para la firma del acuerdo, el cual contará con supervisión técnica y asesoramiento de los Colegios de Arquitectos e Ingenieros y serán financiados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

En este sentido, el diputado Carlos Cisneros remarcó que “se hizo mucho, falta mucho, pero este es un ejemplo palpable de una convocatoria prolija. Hoy se anuncian obras que vienen financiadas por la Nación, la Caja (Popular de Ahorros) y el Ministerio del Interior, que será el motor de la articulación con cada delegado comunal. Esto no se lograría si tuviéramos un gobierno nacional que nos discrimine como el anterior”.

“Hay un solo gobernador y él es quien conduce, dice lo que tienen que hacer los ministros y el resto de funcionarios que integran el gabinete, el cual tiene funciones sin compartimento estanco que trabaja en forma articulada”, aseguró el legislador nacional.

Cisneros confirmó que “la Caja va a financiar este proyecto porque lo hacemos como Estado”, y agregó: “es la banca estatal, si no fuese del Estado ni este plan de vacunas, tampoco se podría hacer. Los IFE se pagaron aquí el año pasado gratis y eso no hubiera ocurrido si la Caja no fuera una banca al servicio del pueblo y de la gente. Eso se puede hacer por la decisión política de (gobernador Juan) Manzur”.

Y para concluir, el diputado hizo un llamado a la conciencia de sus pares y dijo que “en esta pandemia que pega fuerte en el mundo tenemos que dejar de lado la especulación política”.

Por su parte, el ministro del Interior, Miguel Acevedo, ponderó sobre lo firmado que "esto no es un convenio más, marca que hay un futuro porque después de meses de gobierno creerán que recién venimos a hacer obras, y ya vieron las que se hicieron”.

El funcionario comentó que “el gobernador pidió redoblar los esfuerzos, para que cuando pase la pandemia estemos de pie haciendo obras, pero proyectando nuevas. Manzur está pensando en el futuro, porque hay esperanza para los tucumanos”.

En el contexto sanitario que atraviesa el mundo por el Covid-19 y de la megacampaña de vacunación en la provincia, Acevedo aseguró que “de a poco vamos reestableciendo la normalidad. Caminando despacio la superación de las adversidades que se nos presentaron en esta pandemia. Trabajando en forma articulada gracias a la labor de los delegados y al empeño del gobernador, porque de nada sirve el desarrollo de la economía si no estamos vivos”.