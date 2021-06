AMPLIAR Mesa con tapaboca ingresando a la Fiscalia

17/06/2021 - Golpista

Carlos Mesa optó por el silencio ante la justicia "por temor a autoincriminarme"

El excandidato presidencial de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, respondió ayer jueves cinco preguntas del interrogatorio planteado por la Fiscalía Departamental de La Paz en el caso del denominado Golpe de Estado.

Sigue.

La Agencia Boliviana de Información (ABI) accedió a la declaración hecha por Mesa la mañana de este jueves en la que responde a preguntas vinculadas a su participación en los hechos de 2019 y su relación con la expresidenta de facto Jeanine Áñez, el expresidente del Comité Pro Santa Cruz y actual gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, el excomandante de las FFAA, Williams Kaliman, el excomandante de la Policía Boliviana, Yuri Calderón, entre otros.

Los fiscales Omar Mejillones y Lupe Zabala fueron los encargados de aplicar las preguntas al jefe político de Comunidad Ciudadana, quien fue implicado por la expresidenta Jeanine Áñez en los hechos que provocaron la ruptura institucional de 2019.

Los delitos investigados en el caso son terrorismo, conspiración en el grado de complicidad, incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, anticipación y prolongación de funciones.

Las preguntas y respuestas

Las preguntas planteadas por los fiscales asignados al caso y las respuestas del excandidato presidencial de 67 años que se presentó esta mañana son las siguientes:

1.- ¿Conoce a la señora Jeanine Áñez? De ser así, ¿cómo y cuándo la conoció?

No voy a responder, conforme al Artículo 121 de la Constitución Política del Estado. Conozco a la señora Jeanine Áñez, no recuerdo las circunstancias, me invitó cuando ya era presidenta, quizá un mes o dos meses después, fue en un almuerzo.

2.- ¿Conoce usted a Luis Fernando Camacho Vaca y José Luis Camacho Parada? De ser así, ¿cuándo y cómo los conoció?

Al señor Camacho, lo conozco personalmente. No recuerdo, en una reunión del Comité Cívico de Santa Cruz, mucho antes y al otro señor no lo conozco, no recuerdo la fecha.

3.- ¿Conoce usted a Williams Carlos Kaliman Romero, Sergio Carlos Orellana, Flavio Gustavo Arce San Martín, Palmiro Gonzalo Jarjuri Rada, Jorge Gonzalo Terceros Lara, Jorge Pastor Mendieta Ferrufino, Jorge Elmer Fernández Toranzo, Vladimir Yuri Calderón Mariscal? De ser así, ¿cuándo y cómo los conoció?

No personalmente

4.- Señale usted qué es lo que usted hizo y dónde se encontraba en las fechas 10, 11 y 12 de noviembre de 2019

No voy a contestar la pregunta porque me puedo incriminar

5.- ¿Participó usted de las reuniones llevadas a cabo en la Universidad Católica Boliviana en el mes de noviembre de 2019? De ser así, manifieste quién los convoco, qué días se desarrollaron, quiénes se encontraban presentes y qué temas trataron.

Me acojo al derecho al silencio