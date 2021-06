16/06/2021 - Pandemia

Recomiendan evitar reuniones por el Día del Padre

Los ministros del Gabinete del Poder Ejecutivo de Tucumán se reunieron para proyectar la agenda de trabajo de los próximos días en el marco de la pandemia de Coronavirus.

Como todos los miércoles, los ministros del Gabinete del Poder Ejecutivo de la provincia se reunieron para evaluar la evolución de la situación epidemiológica en Tucumán y proyectar la agenda de trabajo de los próximos días en el marco de la pandemia. En ese sentido, las autoridades destacaron el avance de la campaña de vacunación y recomendaron que de caras al fin de semana largo por el Día del Padre, se eviten reuniones sociales y que se respeten las normas sanitarias para prevenir contagios de Covid.

La reunión de Gabinete fue presidida por Pedro Sandilli, subsecretario general de la Gobernación y participaron los ministros: Eduardo Garvich (Economía); Juan Pablo Lichtmajer (Educación); Rossana Chahla (Salud); Claudio Maley (Seguridad); Gabriel Yedlin (Desarrollo Social); Álvaro Simón Padrós (Desarrollo Productivo); Miguel Acevedo (Interior); y los secretarios: Érica Brunotto (Derechos Humanos); Fiscal de Estado, Federico Nazur y subsecretario de Planificación Estratégica en Comunicación Pública, Cristian Faralle.

Al respecto, la ministra de Salud, Rossana Chahla, detalló que durante el encuentro todos los funcionarios provinciales manifestaron su atención sobre la situación epidemiológica: “tenemos una curva de contagios que reducimos de 1500 a 1000 casos y esto es consecuencia de toda la no circulación, del control y el cumplimiento del protocolo de las semanas anteriores. Es decir, tuvo un impacto positivo en la disminución de casos. La curva se estabilizó en 1000 y 1100 casos. Es importante que esta curva no vuelva a ascender y que disminuya”.

Por otro lado, dijo, “tratamos la situación en cada una de las jurisdicciones y departamentos. Algunos redujeron y otros aumentaron la cantidad de casos. Nos comprometimos a trabajar para que los contagios no aumenten. En ese contexto, es importante el aislamiento, el diagnóstico por turnos y el cumplimiento de las medidas sanitarias. Lo más importante es que de los 5000 testeos por día que realizamos se observa que no aumenta en cuanto al porcentaje de positividad. Estábamos en un 30% y ahora estamos en un 22%”.

En el diagnóstico de la situación epidemiológica, puntualizó, todos los ministros trabajan en conjunto para evitar que se disparen los casos en la segunda ola de la pandemia.

Día del Padre

La funcionaria manifestó que se plantearon estrategias para el Día del Padre: “evitar todas las reuniones familiares, especialmente las de más de 10 personas. Necesitamos que la gente tome conciencia que todavía no hemos pasado la peor parte. Todavía queda un largo camino por recorrer. Desalentar todo tipo de encuentros sociales. Se amplió el horario comercial para que la gente no se amontone en los locales, también pueden realizar compras de manera on line”.

Además, explicó: “nos preocupa muchísimo el fin de semana largo porque sabemos que la gente se encuentra y se reúne”.

Vacunación

Chahla contó que el personal de salud continúa trabajando con el proceso de vacunación y adelantó que mañana arribarán a Tucumán nuevas dosis: “esto muy importante para poder continuar con el mega evento de vacunación. Sabemos que a mediano plazo esto traerá la inmunidad que necesitamos, como también es importante bajar la cantidad de casos. 1000 contagios diarios es mucho para Tucumán. Es importante el acompañamiento de todos. Que se cumplan con las recomendaciones y que la gente evite salir de sus casas”.

Patologías respiratorias de invierno

Sobre la gripe y el neumococo, Chahla declaró: “le decimos a las personas de los grupos de riesgo que se vacunen para la gripe y los mayores para el neumococo. Estamos viendo un aumento de casos de bronquiolitis en niños. Decimos a las mamás que cuiden a sus hijos. Hay un incremento de las consultas e internaciones. Es un momento crítico para lo que son las patologías respiratorias. Por el momento en el que nos encontramos, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales para descartar coronavirus”.

Fiestas clandestinas

“Es muy importante que no se hagan cualquier tipo de fiestas. Necesitamos el acompañamiento de la sociedad. Cuando vemos la cantidad de fallecidos por día, las nuevas cepas, gente joven que muere, tenemos que tomar conciencia de que cualquier situación que ponga en riesgo la salud de las personas debe suspenderse. Toda reunión se puede postergar, pero la vida no”, concluyó.