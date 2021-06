AMPLIAR Una mujer pasa junto a un grafiti que dice 'Distancia social'

10/06/2021 - COVID-19

Cierran otra vez la capital chileno porque las vacunas no logran sofocar los casos desenfrenados

Las autoridades de salud chilenas anunciaron un bloqueo general en la capital Santiago ayer jueves luego de algunos de los peores números de casos de COVID-19 desde que comenzó la pandemia, a pesar de haber vacunado completamente a más de la mitad de su población.

El hecho, que alarmará a las autoridades de otros lugares que están debatiendo qué tan rápido reabrir a medida que las campañas de vacunación cobran fuerza, se produce cuando el número de casos diarios confirmados en Chile aumentó un 17% en las últimas dos semanas en todo el país y un 25% en la región metropolitana que incluye a Santiago y es el hogar de la mitad de la población del país.

Las camas de cuidados intensivos en la región de la capital están ahora al 98% de su capacidad. José Luis Espinoza, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermería de Chile (FENASENF), dijo que sus miembros estaban "al borde del colapso".

Chile tiene una de las tasas de vacunación más altas del mundo. Alrededor del 75% de sus 15 millones de habitantes ya han recibido al menos una dosis de vacuna y casi el 58% están completamente inoculados. Sobre una base per cápita entre los países más grandes, es el líder en vacunación en las Américas y el quinto más alto en todo el mundo, según datos de Reuters.

Ha utilizado casi 23 millones de dosis de vacunas hasta ahora: 17,2 millones de Sinovac's, 4,6 millones de Pfizer BioNTech's y menos de 1 millón de cada una de AstraZeneca y CanSino's.

Las vacunas no son 100% efectivas, señalaron los expertos médicos, y hay un lapso de tiempo antes de que alcancen su máxima eficacia. También impulsa la feroz segunda ola es la fatiga del bloqueo y la aparición de variantes más contagiosas.

De 7.716 personas confirmadas como infectadas con COVID-19 entre el miércoles y el jueves, el 73% no había sido completamente inoculado y el 74% tenía menos de 49 años, dijo el Ministerio de Salud.

El Dr. César Cortés, médico de emergencias del hospital de la Universidad de Chile, dijo que las personas que se quedaron en casa el año pasado ahora tienen más miedo de quedarse sin trabajo.

"El año pasado hubo poca circulación y las medidas de confinamiento fueron más efectivas porque la gente tenía miedo de morir", dijo. "Eso no está sucediendo ahora".

Sin sus vacunas, Chile estaría mucho peor, dijo.

"La complicada situación que estamos viendo ahora sería catastrófica", dijo.

El regulador de salud de Chile, el ISP, dijo que la secuenciación del genoma de las infecciones entre diciembre y junio había confirmado que la variante brasileña P1 era la más prevalente en el país y "dos veces más contagiosa que la cepa original".

Chile ahora se está embarcando en la vacunación de adolescentes, habiendo ofrecido inyecciones a grupos de mayor edad. Hace dos semanas, introdujo las tarjetas verdes para conferir mayor libertad a los vacunados en un intento de alentar a los cautelosos a presentarse.

Un especialista en enfermedades infecciosas de un gran hospital de Santiago, que pidió no ser identificado porque no estaba autorizado a hablar oficialmente, dijo que las vacunas no podían aliviar por completo a los hospitales sobrecargados.

"Alrededor del 10% de las personas, incluso si están vacunadas, no estarán protegidas contra enfermedades graves. Eso es, cientos de miles de personas que van a las UCI", dijo. "Y cuando nuestro sistema de salud está al límite como lo está ahora, ese porcentaje por sí solo es suficiente para abrumarlos".