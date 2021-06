10/06/2021 - En General

El sábado colocan la vacuna del componente 2 de la Sputnik V

Serán para aquellos que recibieron el componente entre el 9 y el 15 de marzo pasado. Tendrán que concurrir al nodo donde fueron inoculados, de 8 a 14 horas.

La ministra de Salud, Rossana Chahla, quien acompañó al gobernador Juan Manzur en su visita al nodo que se montó en el Club Caja Popular, anunció que este viernes llegarán las 15 mil vacunas del componente 2 de la Sputnik Vaccine y el sábado comenzarán a colocar las dosis en sus respectivos nodos -de 8 a 14 horas- a todos aquellos que ya recibieron el componente 1, desde el 9 al 15 de marzo pasado.

También hoy llegarán 3.000 dosis del componente 1 al depósito central del Sistema provincial de Salud. Estas dosis correponden al cargamento de 482.400 que llegaron a principios de esta semana al país.

Chahla comentó que en dicho nodo se están vacunando a tucumanos con diabetes tipo 2, con capacidades diferentes y la franja etaria de 40 a 44 años.

"La gente se mostró muy conforme por la atención, con mucha esperanza, pero sobre todo quiero agradecer al equipo de salud que hace 10 días que está trabajando en este nodo", sostuvo la funcionaria.

Cómo funciona el Nodo del Club Caja

Por su parte, Verónica Lis, coordinadora general de los Nodos de Vacunación del Área Operativa Capital, señaló: “con un gran esfuerzo del equipo de Salud iniciamos el fin de semana pasado la franja etaria de 40 a 45 años. Sumamos esta semana también la evaluación de pacientes diabéticos no insulinoependientes. Se realiza una auditoria médica para chequear cuándo se hicieron sus controles y evaluar su estado clínico”.

Dijo además: “También tenemos un circuito separado para personas con discapacidad. Tienen que tramitar su turno en la Junta de Discapacidad por teléfono o correo electrónico” e informó que el centro brinda este servicio en el horario de 9 a 16.

La fiscalizadora del Nodo del Club Caja, Elisa Lorca, declaró: “llevamos vacunando a más de 7000 personas. Solamente en estos días. Ayer vacunamos a 1840 personas que tenían su turno. La idea es poder vacunar a la mayor cantidad de gente posible, con un orden y turnos, para facilitar el trabajo del personal de salud como de la gente para que no tenga que realizar largas esperas”.

Se cumple con la esperanza de los tucumanos

Franco Vallejos, un joven de 22 años que convive con una discapacidad, contó: “me siento muy emocionado porque me vacunaron. La vacuna me va a permitir volver a la escuela y estar con mis compañeros” y agregó que “la vacuna me va a proteger como un escudo y que quiero que todos se animen y sean valientes como yo”.

Mercedes Rodríguez, la mama de Franco dijo que “hace más de un año que está en la casa y que ahora podrá volver a la escuela, jugar con sus compañeros y ver a sus maestras. Se emocionó mucho al ver al Gobernador, ya que siempre lo vemos en la televisión”.

Cristian Plaza contó: “Muy buena la sensación. Muy feliz por recibir la primera dosis. Excelente la atención. Es una esperanza para toda la familia”.

Alejandro Villagra dijo: “Es muy bueno. Me siento más protegido. Es importante que toda la gente que reúna los requisitos se vacune, que no tenga miedo”.

María Rosa Galván, comentó: “Estábamos esperando la vacuna. No me dolió nada. Esperé muy poco tiempo en el nodo. Fue todo muy rápido. Pienso que todo el mundo tiene que vacunarse. Felicito al gobernador, Juan Manzur y al presidente

Alberto Fernández. Me parece bien que vayan bajando la edad. En mi casa todos ya estaban vacunados y faltaba yo”.

Andrea Albornoz declaró: “estoy muy contenta. La atención fue muy buena. No duele nada”.