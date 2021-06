AMPLIAR El ministro golpista Luis Fernando López

08/06/2021 - Corrupción

Exministro de la golpista Áñez realizó compras sin contrato ni respaldo legal

Luis Fernando López, exministro de Defensa de Jeanine Áñez y varios de sus colaboradores, dejaron deudas impagas por unos 10 millones de dólares por la compra de bienes, alquileres, transporte y otras adquisiciones que se efectuaron sin contrato legal, denunció ayer martes el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes.

Sigue.

El funcionario indicó que varias empresas resultan perjudicadas por esas adquisiciones que carecen de respaldo legal, es decir no tienen un contrato firmado que les permita exigir el pago por el suministro de bienes y servicios otorgados durante el régimen de facto.

“Como Viceministerio hemos determinado que no siguieron el procedimiento establecido, por ejemplo, la firma de un contrato que es fundamental, por más que se haya efectuado una contratación directa se tiene que firmar un contrato y en estos casos no existen los mismos, por lo tanto, no se puede cancelar las deudas que quedaron pendientes”, manifestó Calvimontes, según un reporte de prensa del Ministerio de Defensa.

Se trata de alrededor de Bs 49 millones de deuda que se evidenció al inicio de su gestión, señaló el Viceministro, añade el reporte.

La autoridad manifestó que entre los involucrados se encuentran el exministro de Defensa y varios de sus colaboradores.

Las acusaciones que pesan contra ellos son las de Incumplimiento de Deberes, Malversación de Fondos y Afectación a los Intereses del Estado.

Las adquisiciones irregulares son de bienes, insumos, vituallas, alimentos, algunas construcciones, alquiler de servicios a empresas por compra de alimentos, transporte aéreo y compra de combustible, indica el reporte del Ministerio de Defensa difundido en su página de Facebook.

“A partir de ahora dejo que sea la Justicia la que determine cuáles son los pasos a seguir”, sostuvo Calvimontes al referirse a las investigaciones de las deudas pendientes.