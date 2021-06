AMPLIAR brieron una causa contra el presidente Mario Abdo Benítez por su supuesta mala gestión de la pandemia.

08/06/2021 - COVID-19

Con más de 10.000 muertes, Abdo Benítez insta a la vacunación en Paraguay

El presidente paraguayo, exhortó a la ciudadanía a vacunarse contra la Covid-19 “ahora que hay vacunas garantizadas”, un día después de que el país superó las 10.000 muertes y en momentos en que el cuadro sanitario es grave, y admitió que es “una realidad” que muchos compatriotas no concurren a inmunizarse.

Sigue.

"Es parte de la realidad. Yo no sé si es la comunicación el problema. Estamos hace dos años en pandemia; no creo que haya un solo paraguayo que no sepa lo que está viviendo el mundo o la humanidad y nuestro país. Campaña de concienciación (sic) estamos haciendo. Más campaña de concienciación que ver la realidad no creo que haya", remarcó Abdo Benítez.

Después de un acto oficial, el presidente hizo declaraciones en las que instó a la ciudadanía a que “acuda a los vacunatorios, porque ahora hay vacunas ahora en todos los vacunatorios y tenemos garantizadas”.

“Si continuamos este promedio de vacunación diario de 8.000 a 10.000, tenemos vacunas garantizadas para los próximos 20 o 25 días con las que ya tenemos y vamos a seguir recibiendo", señaló el jefe del Palacio de López, según el sitio del diario última Hora.

Abdo Benítez consideró “normal” la resistencia de algunos ciudadanos en recibir su dosis, atento a que “en otros países también se registra un alto porcentaje de personas que no quieren vacunarse”.

Admitió sí que las cifras de muertes y contagios “asusten”, tras haber superado este lunesel país los 10.000 decesos y alcanzado los 375.996 positivos desde marzo del año pasado.

El manejo de la pandemia por parte del Gobierno fue duramente cuestionado por la oposición y sectores gremiales y sociales, y ahora puesto en debate por la Fiscalía General, que abrió una causa penal contra el Gobierno por supuesta mala gestión, a raíz de la denuncia presentada por una abogada.

La demandante quiere que declaren varios funcionarios de alta jerarquía, entre ellos el propio presidente, según el diario paraguayo ABC Color.

Abdo Benítez firmó hace tres días un decreto para extender las medidas sanitarias hasta el 21 de junio, lo que mantiene por el momento el toque de queda nocturno y los límites a la actividad en sectores como la hostelería y en los actos públicos.

El crecimiento de los contagios se acompaña por una preocupante situación de virtual colapso sanitario, con más de 4.000 pacientes internados con coronavirus, casi 600 de ellos en unidades de terapia intensiva, dijo la cartera.

La directora de Redes y Servicios del Ministerio de Salud, Leticia Pintos, advirtió que el sistema solo tiene una capacidad para 4.000 camas, de las cuales alrededor de 600 corresponden a terapia intensiva, informó la agencia de noticias Europa Press.

Ayer, la viceministra de Educación, Alcira Sosa, anunció en conferencia de prensa que las vacaciones de invierno, inicialmente previstas del 12 al 23 de julio, se extenderán hasta el 30 de julio, y aunque no vinculó esa semana extra con el coronavirus todo parece indicar que se busca bajar la circulación y los focos de contagios.

"Estas tres semanas de receso escolar van a estar orientadas para los estudiantes a un receso total de actividades, y para los docentes, para la tercera semana estamos en un trabajo de planificación con los distintos sindicatos que nos permita evaluar los resultados de la primera etapa", comentó Sosa, según la estatal agencia IPP.



La inasistencia de ciudadanos en condiciones de vacunarse empujó al Estado a poner en marcha el espacio “Vacunate Py”, con información del Plan Nacional de Vacunación, en los medios públicos Paraguay TV y Radio Nacional en dúplex.

La campaña registra hasta ahora poco más de 370.000 personas vacunadas, entre personal de Salud y adultos mayores de 62 años, desde finales de febrero. La población de Paraguay es de algo más de 7,3 millones de habitantes.