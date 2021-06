07/06/2021 - Pandemia

¿Cuáles son las restricciones que rigen en Tucumán?

Con el objetivo de llevar previsibilidad a los sectores de la economía, la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, anunció la semana pasada las medidas que rigen desde este lunes y hasta el viernes 11 del mismo mes para Tucumán. Volvieron las clases, los bares y el turismo interno.

Es necesario aclarar que desde la Provincia entendemos perfectamente la acuciante situación económica y hay que hacer este equilibrio entre lo sanitario y lo económico”, indicó la funcionaria.

En esa línea, las medidas a partir de hoy comprenden:

-Presencialidad escolar: se retoma la modalidad presencial mediante burbujas escolares.

-Restricción para circular: será de 23:00 a 06:00 horas.

-Restricción para circulación interjurisdiccional de 19:00 a 06:00 horas.

-Actividades comerciales y de servicios: estarán permitidas en horario corrido de 10:00 a 19:00 horas. Comprende a las galerías, centros comerciales y shoppings, con un 30% de ocupación de su capacidad total.

-Actividades deportivas: estarán permitidas solo las prácticas individuales, al aire libre, de hasta 10 personas sin contacto. Quedan suspendidas todas las actividades y competencias deportivas, tanto las amateur como las federativas. Los clubes, polideportivos, complejos públicos podrán permanecer abiertos solo para las actividades mencionadas.

-Actividades sociales, culturales, teatrales y afines, ferias itinerantes, de juegos de azar, de salones de fiesta, discotecas y salones de bailes: quedan todas suspendidas.

-Reuniones sociales y familiares: no podrá realizarse ningún tipo de reunión, sin importar la cantidad de personas ni el lugar.

-Gastronomía: el horario de atención en mesas será de 07:00 a 22:00 horas. Los locales tendrán una ocupación solo del 30% en espacios cerrados. Se permitirá hasta cuatro personas por mesa (salvo burbuja familiar) y distancia de dos metros entre mesas contiguas, tanto en espacios cerrados como abiertos. Los formatos delivery y take away estarán permitidos hasta las 00 horas.

-Gimnasios y centros de entrenamiento: podrán permanecer abiertos para entrenamiento individual, sin clases grupales de 07:00 a 22 horas. Con respecto a las canchas de futbol, Vargas Aignasse dijo que podrán permanecer abiertas para la realización de entrenamientos, pero no están permitidas actividades que pueda implicar contacto.

-Celebraciones de culto: podrán llevarse a cabo con una ocupación máxima del 30% de su capacidad.

-Ingresos a la provincia: únicamente estarán habilitados aquellos que sean personal esencial, personas que regresen a la provincia por ser su asiento natural (con aislamiento preventivo), casos de atención médica con turno impostergable o urgencias debidamente justificadas. Se suspenden los ingresos para turismo.

-Turismo interno: se suspende el turismo interno. Las personas podrán trasladarse hacia las villas veraniegas en el caso de segunda residencia, únicamente.

-Administración pública: se mantiene la dispensa laboral para todo el personal, con guardias mínimas. La excepción de concurrir al lugar de trabajo se mantiene para las reparticiones esenciales.

Este fin de semana, los días 5 y 6 de junio, está comprendido dentro del DNU de Nación. “La Provincia ha adherido íntegramente la semana pasada a ese decreto, por lo tanto la normativa provincial establece la fase 1 que dictó Nación para esos días”.

Por otro lado, la ministra indicó que en diálogo con los intendentes se tuvo en cuenta la situación particular de cada ciudad del interior, por lo que “cada uno emitió sus propios decretos (para el fin de semana) y son ellos quienes establecerán los horarios y formas de funcionamiento para aquellas actividades que han mencionado en sus respectivos instrumentos”.

El DNU nacional 334 establecido por el presidente Alberto Fenández dispone para este fin de semana la suspensión de la presencialidad en las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, culturales, deportivas, religiosas, educativas, turísticas, recreativas y sociales para los lugares definidos como en situación de Alto Riesgo Epidemiológico, así como la obligación de permanencia en los hogares por parte de las personas y la restricción de la circulación nocturna.

Sobre la vuelta a las clases presenciales, la ministra explicó: “Aceleramos la vacunación. Este fin de semana tenemos un megaoperativo en el que el Ministerio de Salud Pública aplicará más dosis. Además, se adelantaron los turnos para los docentes, porque nuestro objetivo es llegar lo antes posible al sector. El porcentaje de vacunación fue lo que motivó la vuelta a las aulas de manera gradual. También las estadísticas de contagio que surgieron en base a la práctica de burbujas que implementó el Ministerio de Educación”.

Normas sanitarias

El secretario Ejecutivo Médico del Siprosa, Luis Medina Ruiz, pidió una vez más a los tucumanos el respeto por las medidas de bioseguridad para evitar el contagio de la COVID-19. “La situación epidemiológica de la provincia, como del todo país, es crítica. Cada vez hay más casos y hoy seguramente vamos a superar los 1400 contagios, lo que significa una cantidad de pacientes complejos y fallecidos”.

Explicó que las medidas de restricción "sirven para medir si los resultados han sido buenos o no: lo que hemos notado es que dejaron de subir de manera tan vertiginosa los casos. Por lo que si se habilitan algunas actividades hay que respetar los protocolos”.

En ese contexto, el funcionario dijo que "hay una alta circulación viral comunitaria y de las nuevas variantes”. Y advirtió que “evaluamos día a día la situación sanitaria ya que estamos con una ocupación del 83 por ciento de las camas críticas”. “El hecho de estar vacunado genera inmunidad suficiente para no hacer un cuadro grave pero no significa que no puede contagiar a otras personas”, concluyó.