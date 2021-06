07/06/2021 - Salud

Cómo continúa el cronograma de vacunación en Tucumán

Este lunes, la ministra de Salud, Rossana Chahla, acompañada por el secretario ejecutivo médico de Siprosa, Luis Medina Ruiz; y el director de Gestión Sanitaria, Miguel Ferre Contreras, anunció las nuestras estrategias sanitarias.

“En total dimos 44214 turnos para el fin de semana que pasó y se han colocado 41091 vacunas. Para nosotros, fue exitoso ya que el 90 por ciento de la gente de todos los departamentos ha concurrido a vacunarse”, dijo al respecto la titular de la cartera sanitaria.

Y prosiguió: “Recorrimos 14 nodos durante el fin de semana con el gobernador, viendo cómo estaba funcionando toda la campaña de vacunación. Hubo una gran adherencia de la gente, emotividad, estaban muy contentos la franja etaria de 45 a 50 años. También hay que destacar el recurso humano que ha trabajado durante estos fines de semana, personal muy comprometido, así que un especial agradecimiento a todos los equipos de salud y gobiernos locales que lo hicieron posible”.

Luego sostuvo que, dado que la inmunización de los mayores de 45 años fue rápida y quedaron dosis disponibles, se avanzará con el grupo de 40 a 45 años. Desde hoy al mediodía están habilitados los turnos en la web https://vacunartuc.gob.ar/

Respecto a cómo continúa la escalada de inoculación, detalló que los pacientes con obesidad con índice de masa corporal de 35 y 36, podrán acceder a la vacunación a partir de hoy. Las personas con discapacidad pueden seguir inscribiéndose para acceder a turnos programados, para ellas se abrieron dos nodos nuevos, en la Junta de Discapacidad de la Provincia y en la Caja Popular de Ahorros. Asimismo, quienes tengan diabetes tipo 2, tienen un pre-turno a través de la página, el cual se confirma con una auditoría que se hace rápidamente en la Caja Popular.

Por otra parte, esta semana terminará la colocación de dosis en docentes: “Quedaba solamente el primer ciclo de la secundaria y los universitarios. En el primer ciclo de la secundaria (primero, segundo y tercer año) y con los universitarios, todos los docentes y no docentes. También incorporamos a los pasantes y rotantes que hacen prácticas en nuestros hospitales de distintas carreras: kinesiología, enfermería, bioquímica, medicina; todos los que tengan que ver con las rotaciones en servicios de salud”, sostuvo. Desde este miércoles empiezan estos ciclos.

Qué sucede con las personas que no pudieron acudir a sus turnos

“Si es mayor de 45 años puede entrar a vacunarse en el nodo que le corresponde. No están cerrados los otros padrones; por ejemplo, aquella persona que es mayor de 70 años y antes no quería vacunarse, pero hoy sí, o que tuvo COVID-19 y no pudo hacerlo, pueden ir todavía por la vacuna. La recomendación de Nación es que pasen 90 días desde el alta del coronavrius, para acceder a la inoculación. Creemos que es muy importante hacer esta vacunación de forma rápida, antes que llegue el invierno”, destacó Chahla.

En cuanto a las segundas dosis, aclaró que Astrazeneca y Sinopharm se están colocando normalmente en todos los nodos de la provincia. El segundo componente de Sputnik V, no llegó todavía, apenas arribe a la provincia se inmunizará a las personas que ya están cumpliendo los 120 días, desde su primera vacuna (pacientes inoculados en marzo).

Cuál es la situación epidémica actual en Tucumán

“Estamos pasando por uno de los peores momentos desde que comenzó la pandemia, sabemos que hay regiones y provincias que están definidas por los propios ministros, como situaciones hipercríticas, eso significa muchos casos graves y alta ocupación de camas críticas. Tucumán está pasando un momento también complicado, pero gracias a las últimas restricciones que se dieron, que lamentablemente no fueron acatadas en su totalidad, hubo mejoras”, manifestó Medina Ruiz.

Se logró desacelerar el aumento exponencial de casos de coronavirus: “Veníamos con una meseta alta de 200 a 300 casos diarios; de pronto hubo un aumento de 800 a 900 casos, y luego de esas fiestas que habíamos detectado, hubo un aumento exponencial a 1200-1300 casos. De no haber habido esas restricciones de esos últimos 10 días, hoy tendríamos 1800 casos. Muy difícil de manejar”, destacó.

"Actualmente, existe en la provincia una curva ascendente, más lenta, de casi 1500 casos en los últimos días. Hoy rondan los 1000. Sabemos que los fines de semana hay menor cantidad de pacientes que consultan y por tanto hay menos diagnóstico, pero eso no quiere decir que hayan bajado los casos, sino que se detectan menos, manifestó.

“La situación es compleja, nos tenemos que seguir cuidando, esto es muy importante. Hemos detectado en la comunidad, en personas que no han viajado, las variantes de Manaos y California. Especialmente la variante de Manaos tiene mucha capacidad de contagio, mayor carga viral, periodos de incubación más cortos. Hay personas que se contagian y a los pocos días a pesar de ser jóvenes, tienen cuadros más graves. Por lo tanto, esto nos obliga a tomar mayor conciencia y cuidarnos más”, comentó.

Entre las recomendaciones habituales, el funcionario agregó que en el transporte público, se use el doble barbijo. Lavarse las manos al bajar o usar alcohol, es fundamental para evitar mayores contagios.

En tanto, Ferre Contreras, informó que los hospitales públicos tienen un 85 por ciento de ocupación: “Se incrementa el ritmo de altas, y gracias al trabajo de todo nuestro sistema de salud en la búsqueda activa de pacientes sintomáticos, de llegar a tiempo con los tratamientos, poder haber activado los modulares para tratar tempranamente a los pacientes, sobre todo a los que no tiene obra social que son los que más ocupan nuestras camas, llegamos a una situación diferente al que quizás tiene el privado. Y esta situación de no tener un respirador disponible, creemos que no va a suceder en nuestro sistema porque respiradores hay muchos a nuestra disposición, nuestra limitante es nuestro recurso humano”.

Finalmente agregó: “Tenemos un equipo que a medida que nuestras guardias van solicitando las internaciones, se ponen en contacto con el PAMI o la obra social en particular de ese paciente. Se hace la solicitud al sanatorio donde está ubicado ese paciente, a veces hay respuesta y otras no, por la ocupación misma que tiene el privado".

Explicó que "asumimos como Sistema Público la responsabilidad que nunca dejamos a ningún paciente sin respuesta. A veces se lo estabiliza en nuestras guardias o queda internado en el hospital. Hay una realidad: el 50 por ciento de los pacientes que están en el sector público tienen obra social y podrían estar en el privado, pero debido a las limitaciones que tienen, asumiendo que son todos tucumanos, la respuesta la está dando el sector público”.