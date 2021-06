06/06/2021 - Deceso

Decretaron tres días de duelo por la muerte de Miranda

El Gobierno ofreció el Salón Blanco, pero la familia del dirigente prefirió una ceremonia más íntima, debido a la pandemia. Conmoción en el arco político

El exdirigente sindical del gremio petrolero y gobernador entre 1999 y 2003, falleció en la provincia de Tucumán Julio Miranda.

Nacido un 17 de octubre de 1946, el dirigente peronista falleció a la edad de 74 años, luego de que su salud se deteriorara en los últimos tiempos.

Julio Miranda tuvo origen sindical en el gremio de los petroleros y llegó a la gobernación en 1999. El fue quien designó al entonces dirigente radical José Alperovich ministro de Economía de su gestión y lo eligió en 2003 para sucederlo. Ya entonces Alperovich era senador nacional y él lo sucedió luego en la Cámara alta entre 2003 y 2009.

Ese fue el último cargo público que ocupó.

Conmoción en el arco político

Juan Manzur, dedicó unas sentidas palabras. "Con mucha tristeza nos enteramos del fallecimiento del ex gobernador del peronismo Julio Miranda, un hombre al cual conocí. Con una larga trayectoria política y militancia dentro de nuestro espacio político, dentro del peronismo".

Asimismo, Manzur añadió que "obviamente como ex gobernador de la provincia vamos a despedirlo al compañero Julio Miranda agradeciendole su militancia su participación en un momento difícil de la vida política cuando le tocó gobernar. Y la provincia lo va a despedir como corresponde a un ex gobernador. Mis condolencias a toda la familia en nombre del Gobierno en nombre del pueblo. Querido compañero Julio, que descanse en Paz".

"El Club Atlético Tucumán lamenta el fallecimiento de Julio Miranda, ex presidente de la institución y ex gobernador de la provincia. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y personas queridas en este momento tan difícil", se escribió en la cuenta oficial del club de 25 de Mayo y Chile, del que Miranda era fanático. También el Partido Justicialista lo recordó. "El Partido Justicialista despide con enorme tristeza al compañero Julio Miranda, histórico dirigente y militante peronista, quien supo conducir los destinos de la provincia como Gobernador y desempeñarse como Senador y presidente de nuestro partido en Tucumán", tuiteó.

También el interventor de la filial local de la UCR se unió a los homenajes en las redes sociales. "Lamento mucho el fallecimiento de Don Julio Miranda, ex gobernador de la democracia, mis condolencias para mi querida amiga Sandra@mirandatucuman y a toda su familia, a sus compañeros de lucha y a sus amigos", expresó.

El matrimonio Alperovich también exteriorizó su dolor por la muerte del ex mandatario. "Recibo con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de Julio Miranda, ex Gobernador de la provincia y compañero peronista. Fue para mí un honor haber integrado su gabinete de funcionarios y haber recibido el traspaso de mando como gobernador. Mis condolencias a su familia", tuiteó el senador José Alperovich. Su esposa, Beatriz Rojkés, escribió: "lamentamos el fallecimiento de Julio Miranda, ex gobernador de nuestra provincia y acompañamos a su familia en este doloroso momento".

El exdiputado nacional de Libres del Sur Federico Masso, quien escribió: “Falleció Julio Miranda ex gobernador de Tucumán .Más allá de la diferencias Políticas fue un dirigente con fortaleza, sensibilidad social y Audacia política que le permitió Gobernar en la peor crisis de la historia argentina, terminando su mandato en 2003. Abrazo a la familia”.

Tres días de duelo

El Gobierno ofreció el Salón Blanco, pero la familia del dirigente prefirió una ceremonia más íntima, debido a la pandemia.

A su vez, decretó tres días de duelo y la bandera del Palacio de Gobierno, de 25 de Mayo y San Martín, será izada a media asta durante esas jornadas. También en las dependencias oficiales. Además, se enviarán dos palmas para acompañar al ex gobernador en su sepelio; una en nombre de Pueblo y Gobierno de Tucumán y otra del propio gobernador Manzur.