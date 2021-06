03/06/2021 - Congreso

Cisneros pidió la renuncia de Alperovich como senador

Carlos Cisneros es diputado del Frente de Todos (FdT) en Tucumán y se convirtió en tendencia porque pidió la renuncia del senador nacional del mismo espacio político y de su misma jurisdicción, José Alperovich.

“Lo que corresponde es que renuncie y asuma Marieta Urueña”, indicó Cisneros, quien también es uno de los referentes de la Asociación Bancaria. El miércoles, la Cámara de Senadores aprobó la extensión de la licencia del legislador tucumano hasta fin de año, cuando vence su banca.

“Tucumán no está siendo bien representada en el Senado por el egoísmo de esta persona (por José Alperovich). Hace más de un año que nuestra provincia tiene un voto menos en la Cámara alta. Es una falta de respeto a la provincia y a la situación sanitaria que vivimos. Una vez más demuestra quién es. Lo que corresponde es que renuncie y asuma Marieta Urueña”, indicó Carlos Cisneros en un posteo que realizó en su cuenta oficial de Twitter.

A su vez, adjuntó una nota con la extensión de la licencia para Alperovich hasta fin de año.

Vale recordar que el exgobernador tucumano se encuentra de licencia en el Senado desde noviembre de 2019, cuando se dio a conocer una denuncia en su contra por presunto abuso. Desde esa fecha hasta ayer, el senador nacional renovó en cuatro oportunidades su licencia. Cada renovación fue por seis meses, y el exministro de Economía tucumano no gozó de la dieta correspondiente al ejercicio de la actividad de la Cámara alta.

A José Alperovich se le vence la banca en el Parlamento, todo apunta que no renovará, por lo menos, en el Frente de Todos. Cómo continúa la causa de José AlperovichHace una semana, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dictaminó que el legislador tucumano debe ser investigado por la Justicia porteña en el marco de las denuncias realizadas por su sobrino por un presunto abuso sucedidos en Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires, mientras Alperovich se encontraba de campaña para la gobernación de esa provincia. Según se detalló en la denuncia dada a conocer en noviembre de 2019, los hechos habrían sido consumados entre finales de 2017 y mayo de 2019.

“No quería que me besara. Lo hacía igual. No quería que me manoseara. Lo hacía igual (…) Inmovilizada y paralizada, mirando las habitaciones, esperando que todo termine, que el tiempo corra. Ya saldría de ahí y estaría en mi casa, ya habría más gente alrededor, ya el disimulo y el trabajo lo iban a alejar de mí (…) Durante mucho tiempo quiso más y más seguido, con más ganas, con más fuerza, con más violencia por mi resistencia”, relató la víctima en su denuncia.