AMPLIAR Bolsonaro feliz con el futbol

02/06/2021 - COVID-19

"Copa América, ganamos otra vez", Bolsonaro eufórico

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se mostró exultante en la noche del pasado martes al comentar que la Copa América de fútbol se realizará en el país, hecho al que se refirió como una victoria de su gobierno y de la "derecha".

Sigue.

"La noticia es que tenemos cuatro estados que se ofrecieron voluntariamente para sea realizada la Copa América en Brasil después de que Argentina no quiso hacerla, el primer partido será el domingo (13 junio) acá en Brasilia".

Los gobernadores Claudio Castro, de Rio de Janeiro, Ibanes Rocha de Brasilia, Ronaldo Caiado del estado de Goias y Mauro Mendes, de Mato Grosso, son políticos considerados "bolsonaristas".

"Ganamos una vez más, el que no quiera asistir a los partidos que no asista, que apague el televisor, que se vaya a conversar con su novio, con la suegra, con su suegro, con el novio", propuso el gobernante entre risas a las que se sumaron las personas con las que hablaba.

"Es simple, nosotros los que somos de derecha si algo no nos gusta dejamos de hacerlo, pero el zurdaje (de izquierda) cuando algo no le gusta, quieren imponer que al resto no le guste.

Ellos (izquierdistas) perdieron una vez más" con la realización de la Copa América.

El gobernante de extrema derecha continuó criticando a la oposición, al hablar del "ladrón de nueve dedos", refiriendo al expresidente Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, de izquierda.

Bolsonaro expresó su disgusto con quienes cuestionan la realización de la Copa América alegando que Brasil enfrenta la pandemia del coronavirus, que costó la vida de más de 465.000 personas.

En ese sentido Bolsonaro citó como ejemplo que esta Copa no es el único evento deportivo que se disputa, ya que el "el viernes comienzan las eliminatorias de la Copa de Mundo, con el partido de Ecuador y Brasil, y nadie dijo nada en contra".