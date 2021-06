AMPLIAR Iván Duque justifica a policía de su país (foto: EPA)

02/06/2021 - Asesinos sueltos

Duque justifica la represión policial en Colombia

El presidente colombiano, Iván Duque, descartó ayer miércoles que haya sistematicidad en el accionar violento de la policía local, a la que elogió por su "profesionalismo" y heroísmo, pese a las agresiones evidenciadas en las protestas sociales, en las que murieron más de 40 civiles, en su mayoría atribuidos a miembros de esa institución.

Sigue.

"Entonces la pregunta es: ¿en 30 millones de procedimientos policiales existe la posibilidad y existen casos de abuso de autoridad? ¡Claro que se han presentando!, pero se investigan, se sancionan y no muestran una tendencia de carácter sistemático", aseguró el mandatario.

Duque condenó la violencia "venga de donde venga", al tiempo que destacó los 128 años de la policía, su capacidad instalada y los tildó de "héroes que han tenido que enfrentar muchísimos retos".

En su informe más reciente, la Fiscalía aseguró que entre el 28 de abril y el 30 de mayo hubo 48 muertes, de las cuales 20 tenían relación con las protestas, nueve estaban bajo investigación y las 19 restantes no guardaban relación con el estallido social.

El ente investigador reportó, además, 111 desaparecidos en el marco del paro nacional, que hoy cumple 35 días.

La organización no gubernamental Temblores, que documenta la brutalidad policiaca local, sostiene que las 48 muertes registradas en las manifestaciones callejeras han sido cometidas presuntamente por agentes de la fuerza pública, a quienes también atribuye 1133 agresiones físicas, 1445 detenciones arbitrarias y 47 heridos oculares.

Para el jefe de Estado, las protestas en su país tienen un origen en los líos económicos desatados por la pandemia del Covid-19, aunque se abstuvo de mencionar los errores políticos de su gobierno, como la presentación de una reforma tributaria en plena crisis, que disparó inicialmente el estallido social.

"Nosotros tenemos que lidiar con unos sectores de la población que han sido los más afectados, particularmente jóvenes y mujeres, por lo tanto tenemos que construir rápidamente medidas que atiendan la necesidad de ellos", argumentó.

Duque explicó, en un conversatorio virtual convocado por The America Society Council of Americas, que la situación de su país "tiene múltiples dimensiones", en las que ubicó en el primer lugar a quienes protestan "pacíficamente" y a aquellos que no han salido a las calles.

Seguida de la "dimensión de la violencia, vandalismo, terrorismo urbano de baja intensidad, que ha atentado en algunas ciudades contra infraestructura pública".

Por último estarían los bloqueos o cortes de carretera y vías que "son claramente ilegales porque van en contra de la reactivación, de la vacunación, del abastecimiento", aseguró en su respuesta, en la que no ubicó a su gobierno, ni a la clase política, en ninguna de las causas de las protestas sociales.

Lo único que sí reconoció el presidente, pero en una entrevista local con Blu Radio también en la mañana de este miércoles, es que aceptaba su "mea culpa" por su falta de comunicación certera con los jóvenes de su país.

"Tengo que hacer un mea culpa; pedir disculpas y decir que debimos hacer mucho más en cuanto a fortalecer esa comunicación, pero en estos 14 meses que nos quedan de gobierno hay una oportunidad de construir ese gran pacto por los jóvenes de Colombia, entre todos, sin partidos, sin ideologías", urgió.

Duque, 44 años, es el segundo presidente más joven en la historia de Colombia y el más impopular en décadas, de acuerdo a la encuesta reciente de Invamer Poll, que mostró la calificación del desempeño de los mandatarios locales desde César Gaviria (1990-1994).