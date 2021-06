AMPLIAR Entrenamiento de la Seleccion Argentina en Ezeiza

02/06/2021 - Selección

El uno por uno de los titulares de la Selección: cómo llega cada uno

Argentina vuelve a jugar por las Eliminatorias, este jueves a las 21 ante Chile -en Santiago del Estero-, y Lionel Scaloni ya definió la formación​ para este quinto partido rumbo a Qatar 2022. Jueves a las 21.

Emiliano Martínez; Foyth, Cristian Romero, Martínez Quarta, Tagliafico; De Paul, Paredes, Ocampos; Messi, Lautaro Martínez y Di María.

Argentina vuelve a jugar por las Eliminatorias, este jueves a las 21 ante Chile -en Santiago del Estero-, y Lionel Scaloni ya definió la formación​ para este quinto partido rumbo a Qatar 2022. Emiliano Martínez; Foyth, Cristian Romero, Martínez Quarta, Tagliafico; De Paul, Paredes, Ocampos; Messi, Lautaro Martínez y Di María.

Así, la Selección tendrá una formación inédita, situación reflejada en los debuts absolutos en la Mayor de Martínez y Romero. Después de sus muy buenas temporadas en la Premier League y la Serie A, Dibu reemplaza a Franco Armani (su PCR sigue dando positivo de Covid) y el Cuti juega en lugar de Nicolás Otamendi (suspendido por acumulación de amarillas).

Acá, te contamos cómo llega cada uno de los elegidos por Scaloni para este regreso de la Selección a las competiciones internacionales...

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Empezó la temporada en el Arsenal: atajó y ganó la Community Shield. Después lo compró el Aston Villa en 21.500.000 de euros, récord para un arquero argentino. Y la rompió: igualó el récord de vallas invictas del club con 15 y lo eligieron el mejor de la Premier. Atajó 39 partidos y le convirtieron 47 veces. Será su debut en la Selección a los 28 años.

Sin lugar en Tottenham, el préstamo en Villarreal fue muy bueno. Allí jugó 32 partidos, con un gol y dos asistencias. Donde más rindió fue como lateral derecho, pero también jugó de central y hasta de volante central. Forzó para jugar la final de la Europa League y cumplió. A los 23 años, el club lo quiere comprar y tiene una opción de 15 millones de euros.

Cristian Romero (Atalanta)

Primera citación y premio para uno de los mejores defensores del Calcio. El Cuti (23 años) jugó en el Atalanta a préstamo de la Juventus (lo compró en 2019 por 26 millones). Estuvo en 42 partidos y aportó tres goles entre Serie A, Champions y Copa Italia. Central por derecha en la línea de tres, se destaca por su solidez y buen juego aéreo. Debuta en la Selección.

Lucas Martínez Quarta (Fiorentina)

La primera temporada del ex River en Europa fue con 23 partidos y un gol. Si bien en 17 de ellos fue titular no consiguió quedarse con el puesto en una Fiore que jugaba con línea de tres con Giuseppe Iachini, el ya ex entrenador. En Selección jugó los cuatro partidos de Eliminatorias anteriores.

Nicolás Tagliafico (Ajax)

Otro gran año en el equipo de Ámsterdam. Jugó 40 veces, anotó un gol y dio cuatro asistencias desde el lateral izquierdo. Muy importante para conseguir la Eredivisie y la Copa de los Países Bajos. Después de tres años y medio allí, podría tener otro destino post Copa América a los 28 años.

Rodrigo De Paul (Udinese)

Otra temporada para el ex Racing en la que demostró su calidad en el fútbol italiano. Capitán y líder del Udinese, aportó nueve goles y 11 asistencias en 37 PJ de esta campaña jugando con la libertad que quizá no tiene en la Selección al estar obligado a un poco más de despliegue. Y ya se lo disputan varios: el Atlético y los grandes del Calcio, lo quieren (tiene 27 años).

Leandro Paredes (PSG)

Con la llegada de Mauricio Pochettino a París terminó de tener esa continuidad que le faltaba, ya sea como doble cinco de juego o como interior y en un buen nivel. Fueron 36 partidos con un gol y cuatro asistencias. Es fundamental para Scaloni (26 años).

Lucas Ocampos (Sevilla)

Indiscutido como extremo del Sevilla, en donde jugó su segunda temporada con 46 encuentros, ocho goles y cuatro asistencias. Lo complicó un penal errado ante Barcelona en Copa del Rey que les costó la clasificación. Pero no opacó otra gran campaña en Europa del ex River de 26 años.

Lionel Messi (Barcelona)

Jugó 47 partidos, con 38 goles y 14 asistencias. Si sólo ganó la Copa del Rey habla claramente de la temporada de transición que tuvo el Barcelona. Leo volvió a demostrar que, pese a todo, su nivel siempre está en lo más alto. La garantía de siempre, tanto de blaugrana como de celeste y blanco (33 años).

Lautaro Martínez (Inter)

La tercera temporada fue la vencida para el Toro en el Inter. Sus 19 goles y 11 asistencias fueron vitales para la dupla con Lukaku y darle al Nerazzurro un título después de una década y tomar el dominio del Calcio nuevamente. Goleador de la era Scaloni, Lautaro (23 años) llega en buen momento futbolístico y físico.

Ángel Di María (PSG)

En un Paris Saint-Germain que se fue cayendo al final de la campaña, Angelito (33 años) mantuvo su buen nivel. Estuvo en 43 encuentros, aportó siete goles y ¡18 asistencias! que lo llevaron a romper el récord del club. Y sólo tuvo una lesión muscular, en febrero. Sin Ligue 1 ni Champions sí ganó dos títulos (Copa y Supercopa de Francia) y en lo personal tuvo un muy buen año.

Olé