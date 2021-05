28/05/2021 - En General

Recomiendan consulta médica para encontrar el mejor anticonceptivo

La tocoginecóloga del consultorio de Adolescencia del Instituto de Maternidad “Nuestra Señora de las Mercedes”, María Eugenia Longo, habló sobre métodos anticonceptivos hormonales y se refirió específicamente al uso de pastillas anticonceptivas.

En este sentido la profesional hizo hincapié en que desde Maternidad se realizan charlas sobre métodos anticonceptivos los días martes a las 11, con el objetivo de abordar la temática, derribar conceptos falsos e informar sobre algo que reviste gran importancia para la salud sexual y reproductiva.

"A grandes rasgos estos métodos se dividen en dos grupos: De barrera y hormonales. Los de barrera incluyen principalmente al preservativo y al DIU y dentro de los hormonales existen distintas opciones de acuerdo a lo que la paciente desee y el profesional evalúe que es la mejor opción para ella -pastillas anticonceptivas, inyecciones, anillo vaginal, DIU hormonal, parche e implante anticonceptivo-“, detalló.

La especialista explicó que en la consulta con cada paciente se busca realizar consejería en métodos anticonceptivos y en ese sentido priorizó el espacio como un ámbito para derribar viejas creencias, por lo tanto es indispensable que cada persona que evalúa la posibilidad de empezar a usar uno de estos métodos pueda acceder a una consulta médica o con personal autorizado para que le expliquen la función y mecanismo de acción de cada uno de ellos.

"La mayoría de las pastillas anticonceptivas están formadas por una combinación de hormonas -estrógeno y progesterona- y existen unas relativamente nuevas que solo concentran progesterona y son de muy buena calidad. Cada una tiene una función específica y efectos que no sólo tienen que ver con la anticoncepción, sino con otras situaciones del organismo y esto es lo que hace mejor una u otra pastilla para cada paciente", enfatizó.

Al momento de la consulta por estos métodos la anticoncepción es la prioridad, así como que la paciente se vaya del consultorio con la medicación más adecuada para ella, pero de acuerdo a la historia clínica y a la charla con la paciente se pueden discernir los criterios de elegibilidad de cada medicación (algo establecido por la OMS).

"Es importante que la paciente sepa que hay que consultar al profesional autorizado antes de adquirir una pastilla. Muchas veces se adquieren en la farmacia sin ningún dato que pueda asegurar que ese método es el mejor para esa persona según su edad, contextura física y antecedentes", sostuvo y aclaró respecto a algunos de los principales mitos que las pastillas anticonceptivas no engordan y no generan tumores.

En este sentido Longo afirmó que la mayoría de las pastillas tienen en su composición estrógeno, hormona que puede ser considerada un factor de riesgo para algunos cánceres como el cáncer de mama, de allí que es indispensable hacer la consejería con la paciente y explicarle que se trata de medicaciones seguras, pero que requieren de controles ginecológicos periódicos, cada seis meses o cada año.

Otra de las creencias que ronda al consumo de pastillas anticonceptivas es que si se las emplea de forma prolongada, al momento de desear concebir será mucho más difícil ya que disminuyen la fertilidad y la especialista aclaró que se trata también de un mito falso. "En el momento que se utiliza la pastilla, el ovario está frenado, no funciona. Lo que sucede a veces es que cuando retiramos la medicación pueden haber demoras para comenzar a ciclar nuevamente y de forma regular, para lograr un embarazo, si bien es algo que no siempre ocurre", manifestó y mencionó el caso del olvido de toma de alguna pastilla que puede conducir a un embarazo, lo cual también es prueba de que las mismas no generan infertilidad.

Respecto a la semana de "descanso" que algunas pastillas incluyen con píldoras de placebo, la referente explicó que lo que se busca hacer es un ciclo de 28 días. "Las activas vienen en ciclos de 21 días con 7 de descanso y las de 28 que incluyen placebo contemplan la posibilidad de evitar disminuir el riesgo de olvidos, y si bien en esa semana existe la misma protección solemos recomendar el uso del doble método, ya que no solo se evita el embarazo sino que hay que evitar las enfermedades de transmisión sexual", recomendó.