AMPLIAR Manzur en nodo de vacunación

27/05/2021 - Pandemia

Manzur: "Los nodos de vacunación estarán abiertos sábado y domingo"

El gobernador Juan Manzur, acompañado por la ministra de Salud, Rossana Chahla, recibió ayer nuevos cargamentos de vacunas Sputnik V y Astrazeneca en el Deposito Central del Sistema Provincial de Salud.

"Hoy (por ayer) han llegado a la provincia más de 55 mil vacunas entre Sputnik V y Astrazeneca. Esto viene a dar un impulso mucho mayor a todo el plan de vacunación que se viene llevando adelante", sostuvo el Gobernador.

En este marco, expresó que "se tomó la decisión que los 24 nodos de vacunación que hay a lo largo y ancho de la provincia, permanezcan abierto sábados y domingos".

Asimismo, el Gobernador recalcó que "con esta nueva recepción vamos a estar superando las 450 mil dosis aplicadas en Tucumán. Por eso hay que reconocer y ayudar en el trabajo que viene haciendo todo el equipo de salud".

Sobre las restricciones que se están aplicando en la provincia dijo que "hay estrategias que son las que han dado resultado a otros los países del mundo: por un lado es disminuir la circulación; cumplir con los protocolos sanitarios y avanzar en lo máximo que se puede con la vacunación".

Por otro lado, Manzur afirmó que sí se vacunará. "Sacaré el turno y lo haré cuando me toque. Nadie está exento de enfermarse.Si bien soy médico y tengo 52 años, cuando me corresponda me voy a vacunar".

Con respecto a la segunda dosis de la sputnik, sostuvo que "han llegado de estas vacunas. Lo ideal es tener las dos dosis pero con una existe un porcentaje muy importante que está cubierto; y que en algunos casos pueden estar superando hasta un 80 por ciento de desarrollar inmunidad".

Acompañaron al Gobernador a la visita del depósito y nodo de vacunación (Jujuy 1350), el diputado, Pablo Yedlin; el legislador, Gerónimo Vargas Aiganasse; la legisladora, Sandra Mendoza; el secretario ejecutivo médico del Siprosa, Luis Medina Ruiz y el secretario de Acción Política, Reinaldo Jiménez.

En la oportunidad, la Ministra adelantó que "el sábado estamos comenzando con las personas que tienen 49 años cumplidos hasta 55 y hacia adelante porque siguen abiertos los padrones para mayores de 55, 60 y 70 años. Estamos continuando con pacientes que tengan obesidad tipo 2 que tengan Un Índice de Masa Corporal de 37 a 39. Hemos bajado el IMC de 40 o más a estos índices. Y vamos a seguir haciéndolo en próximas semanas”, comentó.

Nuevos cupos para personas con discapacidad y diabéticos mayores de 18 años

La Ministra informó que la semana que viene se incorporan turnos para personas con discapacidad, censada a través de la Junta de Discapacidad de la Provincia; diabéticos tipo 2 mayores de 18 años, sin límite de edad, para que sean vacunados durante la semana.

Yedlin, por su parte dijo que "en Tucumán se está avanzando mucho en todos los grupos de riesgo que quitan presión por ser los que se complican más cuando se enferman".

Vargas Aignasse y Mendoza, resaltaron la importante gestión que viene realizando el Gobernador ante Nación. "Avanzar en el plan de vacunación es llevar esperanza de vida a la gente", dijo el legislador.