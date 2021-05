AMPLIAR Reunión en Casa de Gobierno

26/05/2021 - Restricciones

Asistirán con $60 millones a trabajadores gastronómicos y de comercio

El Gobierno de la Provincia anunció ayer que usará $60 millones para otorgar un subsidio al sector gastronómico y el de comercio para palear la dura situación económica en la que devino la pandemia de Covid-19.

La ayuda prevista es de $3500 para cada empleado de cada sector que no haya sido considerado esencial y fue instrumentada esta tarde por el gobernador, Juan Manzur, en Casa de Gobierno, quien estuvo acompañado por la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse y el diputado Carlos Cisneros.

En tanto que los sectores estuvieron representados por Ernesto Gettar, titular de la Unión de Hoteles, Confiterías, Bares, Cafés, Restaurantes y Afines de Tucumán, Gabriela Coronel titular de la Cámara de Comercio, Roque Brito el secretario general y Secretario de Administración y Actas, Oscar Ramón Cano de la Sociedad de Empleados y Obreros del Comercios, Secretario adjunto de Uthgra, Simon Nanterne.

Al salir de la reunión Vargas Aignasse afirmó que "El Gobernador escuchó los reclamos de los sectores y a instancias de los legisladores del bloque Lealtad Peronista, tomó la iniciativa de esta decisión de ayuda financiera temporaria dentro de las posibilidades económicas de la Provincia. Estamos hablando de una suma que cubriría estos días que no trabajaron. Se trata de empleados de comercio no esenciales (que son alrededor de 12 mil) y también los gastronómicos que son unas 3000 personas las alcanzadas".

En ese sentido la funcionaria aclaró que estan esperando que le entreguen los padrones desde los gremios y que la ayuda se materializará "a través de la Caja Popular de Ahorros"

"Tomamos esta medida con mucha gratitud. Esta mañana estuvimos reunidos con la ministra de Gobierno y Justicia pidiendo una colaboración para los trabajadores, para la parte salarial. El Gobernador acaba de anunciar la aceptación de esto, que va a ser deducible de los sueldos. Es un aporte bastante importante para el sector que viene golpeado y va a ser proporcional a estos días que estamos sin poder abrir los negocios", expresó Gettar.

El dirigente añadió que el "Gobernador nos pidió ahondar en los protocolos, ya que el lunes vamos a volver a trabajar con la modalidad que traíamos antes de estos nueve días de cierre". Al mismo tiempo que estimó que "entre 4.000 y 6.000 personas deben ser las que están registradas. El Gobierno nos está acompañando y no solamente con estas medidas, sino con otras que se están resolviendo en estos momentos".

"Para nosotros es algo muy importante y creo que es una ayuda más para el trabajador que no la está pasando bien como así tampoco los empresarios. Como gremio apoyamos esta decisión del Gobierno Nacional de tratar de no salir. La pandemia realmente ha hecho estragos en Tucumán: sabemos lo que es porque tenemos obra social y tenemos muchos compañeros internados. Estos días que no se va a trabajar esperamos que ayuden a que bajen los contagios", señaló Brito.

Por su parte Cano agregó que "estamos muy agradecidos con el Gobierno y contentos que alcance también a los gastronómicos. Por supuesto que este acuerdo no alcanza a los trabajadores esenciales que si están trabajando; es para aquellos compañeros que están sin trabajar por causa de la pandemia. Estamos muy agradecidos con este gesto".

Finalmente Nanterne afirmó: "Agradecemos al Gobernador por la predisposición para ayudar a los trabajadores de la actividad. Venimos de un sector muy golpeado desde el 2020 y el 2021 no empezó nada alentador. Somos 6500 los empleados formales de la actividad, pero sabemos de otras situaciones donde el trabajador realmente la está pasando muy mal.

Siempre el lema es cuidarse y cuidar la salud para poder salir de esta situación, de esta pandemia que está afectando a todos, no solo a la gastronomía, sino a todos los rubros".