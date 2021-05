AMPLIAR Pandemia de coronavirus en Chile (foto: EPA)

26/05/2021 - A los vacunados

Controversia por "pase de movilidad" en Chile

El gobierno del presidente chileno Sebastián Piñera defendió el denominado 'pase de movilidad' con el cual los chilenos podrán tener mayores espacios de libertad en medio de los confinamientos en que se encuentran las distintas comunas del país a raíz de la pandemia.

El viernes se vivió una nueva alza de contagios, quizás por un posible efecto de las celebraciones del Día de la Madre el 8 de mayo, y aún está pendiente un eventual impacto por los comicios del 15 y 16 cuando participaron más de 6 millones de personas.

El pase de movilidad "no es un chipe libre, tampoco es comparable a un carnet verde, no es decir que se acabó la pandemia o que no son necesarios los cuidados personales", salió al paso el ministro portavoz Jaime Bellolio, al intervenir en el balance de la situación de Covid.

El domingo, Piñera anunció la implementación de un "pase de movilidad", que ya está disponible para las personas que hayan recibido sus dos dosis de vacuna, dejando un periodo de carencia de 14 días.

El pase de movilidad permite moverse entre comunas en fase 1 (cuarentena total) y fase 2 (confinamiento fin de semana y festivos), así como viajes entre regiones, siempre respetando toque de queda y aforos.

El Colegio Médico criticó anoche mismo la decisión, a través del Twitter de su presidenta, Izkia Siches, quien señaló que "junto a los expertos que asesoran a @colmedchile no respaldamos la medida de "carnet de movilidad" considerando el elevado número de casos activos y que entrega un mensaje contradictorio a la ciudadanía. Llamamos a @GobiernodeChile a reconsiderar su implementación".

Bellolio contraatacó diciendo hoy que "hay que recalcar que es una decisión que se ha tomado con responsabilidad y prudencia, y por lo mismo le pedimos a las personas que lo usen responsablemente".

El portavoz de La Moneda subrayó que "el Plan Paso a Paso sigue absolutamente vigente" y que no da beneficios, sino que exime de ciertas restricciones a quienes completaron su proceso de vacunación y si la persona es contacto estrecho o da Covid positivo, su permiso será alterado en función de ello.

Insistió en que "no cambian los aforos, tampoco el toque de queda, ni la prohibición de trabajo presencial si no cuenta con el permiso. Tampoco permite viajes internacionales, ya que su uso está diseñado solo para el territorio nacional".

Abundó que "el pase significa un avance prudente para que quienes completaron su vacunación, puedan recuperar una mayor libertad de desplazamiento, y como creemos en la libertad, creemos y confiamos en la libertad de las personas".

En la misma línea, el ministro de Salud, Enrique Paris, calificó esta implementación como "un paso importante y debemos asociarlo a la libertad de las personas, pero también a un mayor grado de responsabilidad. Es un premio al buen comportamiento y sacrificio, sobre todo de los adultos mayores, que han sido los más entusiastas y más comprometidos. Esto no libera la necesidad de cuidados personales como lo son el uso de mascarilla, lavado de manos, distancia social y ventilación".

Aclaró, ante consultas periodísticas, que este pase "no tiene nada que ver con el permiso de vacaciones. Y algo que aprendimos, es que vamos a seguir reiterando las medidas de cuidado personal".

A su juicio, "si las personas mantienen las medidas, no tiene por qué haber un rebrote, todo lo contrario, va mejorar el ánimo, va a contribuir a disminuir la fatiga pandémica".

Previamente el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, había expresado que los cuestionamientos del Colmed se abordarán con el gremio en la Mesa Social Covid.

"Lo vamos a discutir con ellos en esa instancia cuando corresponda y vamos a ver cuáles son sus críticas. Y hay una mesa técnica que podrá evaluar cuáles son las consideraciones y poder responder también para que todos estemos en la misma línea", completó.