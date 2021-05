AMPLIAR Nuevo paro de colectivos

26/05/2021 - Desde hoy

UTA anunció un paro por 48 horas en el interior del país

La medida de fuerza regirá desde la 0 hora del jueves y se extenderá hasta última hora del viernes. Cese total de actividades, sin concurrencia a los lugares de trabajo.

Luego de que el Consejo Nacional de UTA (Unión Tranviarios Automotor) anunciara en la tarde de ayer un paro de actividades en el interior del país por 48 horas (a partir de las 00 horas del jueves), el titular del gremio en nuestra provincia, César González, fue recibido por el gobernador, Juan Manzur, en Casa de Gobierno.

Según contó González, el objetivo del encuentro fue detallarle al gobernador el conflicto que llevó a a la decisión gremial, a nivel nacional, de realizar la medida de fuerza. "La Nación no está enviando fondos al interior del país. En cambio al AMBA le está cediendo alrededor de 15 mil millones de pesos para pagar el aumento. Nosotros no podemos cerrar paritarias, a pesar de que el AMBA ya cerró en un 37 por ciento y 60 mil pesos de sumas no remunerativas", explicó.

En este sentido, el titular de UTA indicó que "el gobernador está muy preocupado por la situación". "Prometió gestionar para ver cómo se soluciona la desigualdad entre el interior y el AMBA", señaló.

Por su parte, la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, también se refirió a la situación ("nos informaron que es una decisión del gremio a nivel nacional", remarcó) y adelantó que, según manifestó González, "el lunes, cuando finalizan las restricciones del decreto nacional, los colectivos ya van a estar andando".