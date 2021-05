AMPLIAR Pedro Salas, presidente de la Sociedad Rural de Córdoba

26/05/2021 - Sociedad Rural de Córdoba

Pedro Salas: "Nunca he visto un paro tan político de este sector del campo"

Pedro Salas, presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, dialogó con AGENCIA PACO URONDO RADIO (domingos de 10 a 12, por FM La Patriada) sobre la suspensión de las exportaciones de carne vacuna. Analizó también el paro de un sector del campo contra la medida. "Lo plantearon en términos político-electorales", aseguró.

Agencia Paco Urondo: El tema de la carne preocupa porque los precios están cada vez más altos, los aumentos son todos los meses y de la canasta alimentaria es lo que más aumenta. Entonces el Gobierno dispuso el cierre de las exportaciones ¿Por qué no está de acuerdo con eso?

Pedro Salas: Nosotros hemos hecho una declaración como Sociedad Rural de Córdoba y hemos dicho, primero, que hay que poner esfuerzo en esta etapa histórica, porque hemos analizado que es como que con la pandemia en esta negociación la parte empresarial no existe. La prioridad del Estado es ver cómo hacemos para dar una mano entre todos para salir adelante cuanto antes. Esta situación no va. Por otro lado, la normativa establece que por ejemplo, la cuota Hilton, se puede seguir exportando normalmente. Todo lo que es las exportaciones aviares de carne de cerdo, de peces, también. O sea, afecta al mercado asiático por 30 días para nuevos contratos pero los que ya estaban funcionando, siguen. La normativa hay que leerla completa y releerla.

APU: El problema puntual es la exportación de carne a China que ha aumentado de manera sustancial en el último tiempo y que está provocando que haya un desabastecimiento del mercado interno. A través de eso, se sufre una suba en los precios. De alguna manera hay que frenar el precio de la carne en Argentina.

PS: La carne hoy paga un 9% de retenciones, antes pagaba 15%. Si se mira el precio de la carne en la tabla del mercado de Liniers, está entre un dólar y dos el kilo vivo. Hace 15 años, se empezó a imponer la soja. Si se transitaba la ruta de Córdoba, desde Dean Funes hasta Capital, y de acá a Río Cuarto, hace 20 años había haciendas en todos los campos. Hoy hay soja ¿Esto es por la resolución del año 2006 del gobierno de Néstor Kirchner? No. ¿Cuánta ganadería hay? Y lo que la soja dejó, todo el mundo salió apurado a vender haciendas. Quedó la ganadería de zona marginal, del norte de Córdoba. En la zona sur quedaron algunos establecimientos pero se fueron casi todos al norte. Provincias como Santiago del Estero que hace 15 años tenían entre 500 y 600 mil vacunos y no tenían un solo frigorífico, hoy tienen, más de 6 millones de vacunos. Santiago del Estero hizo la política correcta y multiplicó por diez los planteles de vacuno. Y acá en Córdoba claro que va a haber menos haciendas, porque cuánta más soja, cuánto más trigo, cuánto más maíz hay. Hay que analizarlo seriamente, porque se plantean las cosas como si el gobierno populista hubiera venido para que todos coman carne. No fue así, el mercado internacional impuso la soja por su precio en ese momento que es tan bueno como ahora.

En este momento, estamos pasando una etapa extraordinaria en cuanto a precio y a volúmenes exportables. Como campo, estamos en una etapa de bonanza histórica, por lo menos de los últimos diez o quince años. Yo tengo 57 años y recuerdo la cantidad de esfuerzo y sufrimiento de haber estado en el campo y con precios internacionales por el piso. Si estamos en esta etapa aprovechemos para desarrollar los campos, para hacer inversiones en infraestructura que falta, en genética, para aplicar ciencia. En la Rural de Córdoba estamos trabajando justamente en todo esto, que es lo que nos interesa del aporte científico, de los convenios que estamos realizando con distintas universidades para que incluso vengan alumnos a hacer prácticas a nuestra Sociedad Rural. La idea nuestra es que esto genere también una masa alimenticia, para que en Argentina el alimento sea un derecho de acceso fácil y no traumático. Hay que empezar a ver cómo generamos más para que quede. A veces mucho del dinero de los saldos de exportaciones de algunas empresas, que en su mayoría el consorcio es extranjero, la ganancia se va a su casa matriz y no vuelve acá.

APU: Hay un dato que dice que la actividad ganadera tiene alrededor de 54,5 millones de cabezas hoy en día, que es la misma que en 1973. A partir de que los cultivos de soja, maíz y trigo exportables rinden un poco más.

PS: Son 100 millones de toneladas de granos al lado de eso. La ganadería se estancó, los kilos que se consumen han bajado. Estábamos acostumbrados a un promedio de 60 kilos.

APU: Este año estamos en 44 kilos de carne. También lo están sufriendo otras economías cercanas a nosotras. Por ejemplo, Brasil tiene una merma importante de consumo. Por otro lado, el presidente Alberto Fernández, dejó entrever que en el mercado de Liniers se están haciendo operaciones por fuera del circuito legal ¿Qué dato tiene acerca de eso y qué puede agregar?

PS: La historia del comercio de carnes en Argentina siempre ha sido traumática. Más cuando los saldos exportables se manejan en manos extranjeras. Tenemos el escándalo de los frigoríficos del pacto Roca-Runciman, mirándolo desde una perspectiva histórica. Después el escándalo famoso de los frigoríficos en la época de Frondizi. Está también el problema del cierre de frigoríficos hace una década, más o menos, que varios se cayeron porque el consumo interno entró a estallar y no había comercio internacional. Pero se reconvirtió el productor, los costos de las haciendas pasaron a ser altos. Hay una serie de cuestiones ahí. A mí no me consta que haya irregularidades. Tengo doble responsabilidad en lo que digo porque soy abogado. Lo que sí puedo decir que se intentó ahora con el tema del RUCA, que es la disposición esta que se agregó para la carne, que estaba para los cereales y lácteos. Lo que pasa que la carne no tiene una tabla internacional de referencia que dice que el kilo de determinado corte, está tanto. Entonces si no hay un control, que es lo que pide el RUCA, para saber cuánto pagó, cuánto salió, en qué cuenta le depositaron para saber, cuánto va a pagar. Eso recién se está logrando hacer ahora porque en los cuatro años el Ministerio de Agricultura de la Nación, lo tuvo la Mesa de Enlace completo. Desde que entraron con Buryaile y Etchevehere, que incluso ellos acompañaron que al Ministerio lo hicieran Secretaría. Lo degradaron institucionalmente. Yo comparto las opiniones al grado tal que ante el anuncio hicieron un paro. El paro lo convocaron el martes y el decreto recién se publicó el jueves. O tienen la bola mágica o aún se estaba negociando. Esa era una negociación con los sectores vinculados. Estaba el Gobierno que representaba a la población para que haya acceso de carne y por otro lado el consorcio ABC que son el grupo de frigoríficos exportadores.

APU: Ayer el presidente Alberto Fernández decía que no le gustaba la medida como medida en sí, que él creía que se iba a llegar a un acuerdo ¿Es posible acordar con la Confederación Rural Argentina cuando en la semana mostró una posición más vinculada a la política que realmente al tema de fondo?

PS: La Confederaciones Rurales con Chemes a la cabeza. Chemes quiere volver a repetir la banca por Juntos con el Cambio, entonces necesita posicionarse en la interna en Entre Ríos que hoy está planteando Frigerio. Yo participo en varios grupos de whatsapp donde hay integrantes de la Mesa de Enlace y nunca he visto un paro tan político de este sector del campo. Lo plantearon específicamente en términos políticos-electorales, ni siquiera lo plantearon en vísperas del consumidor argentino de carnes. Tantas veces los escucho hablar de la patria, y para nosotros como Rural de Córdoba, la patria es cada día el pan nuestro en la mesa de los argentinos. Cuando tienen que cuidar la patria, cuidan el negocio de las exportaciones. Si alguien les preguntara qué opinan sobre lo que están comiendo los argentinos de carne, más o menos, la respuesta es que la compre el que la puede pagar al precio que está. La idea nuestra es que se coma. Como digo varias veces en los debates, la gente tiene la costumbre de comer todos los días. Eso también es un elemento que tenemos pendiente de debate dentro de las instituciones agrarias. Esperemos que este conflicto esta semana se pueda solucionar, que negocie el Gobierno y que el consorcio ABC le lleve una propuesta de cortes más accesibles y se acuerde para que se levante la medida.

Por Martín Massad y Juan Cruz Guido, Agencia Paco Urondo