AMPLIAR Marcha frente a Casa de Gobierno

25/05/2021 - Covidiotas, según la RAE

Realizaron marchas en contra de las restricciones en Tucumán

Este martes se realizaron nuevas marchas en Tucumán en contra de las restricciones vigentes en el marco del nuevo confinamiento decretado por el Gobierno Nacional y al que han adherido el Gobierno de Tucumán. Plaza Urquiza y Casa de Gobierno, los epicentros.

Se multiplican los covidiotas Mientras la situación pandémica se agudiza en la provincia y en el país, prima el egoísmo, la falta de solidaridad en un sector, que está más preocupado por sus intereses económicos que por la salud de sus conciudadanos. Este tipo de comportamientos se repite en varios lugares del mundo. Es por eso que la Real Academia Española, decidió incluir en su diccionario como válido el término covidiota: Persona que se niega a cumplir las normas sanitarias dictadas para evitar el contagio del covid.

Sigue.

Este martes 25 de Mayo hubo nuevas marchas, a cargo de covidiotas (término que incluyó en su dirección histórico la Real Academia Española, recientemente) en Tucumán en contra de las restricciones vigentes en el marco del nuevo confinamiento decretado por el Gobierno Nacional y al que han adherido el Gobierno de Tucumán y el Comité Operativo de Emergencia (COE). La plaza Urquiza, en barrio Norte, fue nuevamente el centro de las protestas, convocadas a través de las redes sociales.

"Nos están fundiendo, sin trabajo no comemos, no hay opción", rezaba una de los tantos anuncios convocando a la manifestación en el corazón de barrio Norte y en contra de las restricciones sanitarias vigentes. El pasado sábado, gastronómicos se congregaron en la esquina de 25 de Mayo y Santa Fe en repudio a la imposibilidad de abrir sus puertas: sólo están autorizados a hacerlo en modo delivery y take away, informó Eltucumano.

En autos, de a pie y con banderas, entonaron el himno nacional y expusieron sus pancartas contra las restricciones y contra el gobierno. Ya el día sábado en esa esquina hubo una protesta de gastronómicos y ayer se repitieron las manifestaciones. Tras reunirse en barrio Norte, los manifestantes se dirigiero rumbo a Casa de Gobierno.

Este martes se registraron en Tucumán 819 nuevos casos positivos y se lamentó el deceso de 15 pacientes con diagnóstico positivo para Coronavirus internados en hospitales públicos y clínicas y sanatorios privados de nuestra provincia, que totaliza 120.864 contagiados desde el inicio de la pandemia.