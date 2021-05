AMPLIAR Manzur junto a Vargas Aignasse

24/05/2021 - Pandemia

"No restringimos porque queremos, sino son para cuidar a las familias tucumanas"

El Gobernador aseguró que ante el reclamo del sector gastronómico "se está conversando con Nación" y que ante las nuevas restricciones "hay medidas que ya se tomaron", como el Programa de Recuperación Productiva. ¿Cómo será la asistencia económica con el Repro 2?

El gobernador, Juan Manzur, se refirió ayer en declaraciones, en el marco de un recorrido que realizó por los nodos de vacunación del Complejo Ojo de Agua y del Hipódromo, a la situación de los empresarios gastronómicos a causa de las medidas de restricción para disminuir los contagios de coronavirus.

Con respecto a la asistencia financiera, indicó: “Se está conversando a nivel nacional; hay medidas que el Gobierno ya ha tomado que tienen que ver los Repro (Programa de Recuperación Productiva) y otros tipos de asistencia. A nadie le gusta restringir, pero lo tenemos que hacer en el marco de una medida excepcional y de una pandemia”.

Es una situación crítica a nivel mundial. La segunda ola está azotando a América Latina y ni Argentina ni Tucumán están exentas. No restringimos porque queremos, las medidas son para cuidar a las familias tucumanas. Estas decisiones tienen que ver con la salud, porque tenemos los hospitales casi llenos y los sanatorios con muy poca capacidad de respuesta”, explicó el primer mandatario.

En esa línea, Manzur recordó que las disposiciones sanitarias son las mismas que hicieron otros países del mundo, como Alemania y Francia, y que "han dado resultado en el marco de la segunda ola”. Además, pidió a los sectores de la economía afectados “la comprensión del caso, porque es un hecho no querido por nadie. Hace más de 100 años que el mundo no vivía una pandemia así”.

En cuanto a las manifestaciones que se dieron por parte de un minúsculo grupo de personas reflexionó: "Hay libertad para manifestarse, pero en los domicilios particulares no hay que hacer ese tipo de intimidaciones. No es prudente. Hay que repensarlo en la idea de que todos nos podemos expresar, pero hay lugares para eso. No en las casas de las familias".

Ampliación del REPRO 2 y del Programa de asistencia al trabajo independiente para mitigar los efectos de la segunda ola de COVID-19

El Gobierno nacional dispuso que se incremente el monto máximo del beneficio a $22.000 por relación laboral para las empleadoras y los empleadores encuadrados en los sectores críticos y salud.

Las empresas pertenecientes a los sectores críticos particularmente afectados por la actual coyuntura contarán con los siguientes beneficios:

1- Reducción del 100% de las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

2- Requerimiento de información limitada a dos indicadores, facturación y liquidez corriente. Se exime de la obligación de presentar balance.

3- Para evaluar la variación de la facturación, se compara todos los días de mayo de 2019 contra los primeros 24 días de mayo de 2021. Esto implica que el Programa asume que la empresa no tendrá facturación entre el 25 y el 31 de mayo.

Se amplía el listado de actividades consideradas “críticas”, incorporando a los siguientes sectores:

1- Comercio de rubros no esenciales (indumentaria, textiles, cuero, calzado, electrónica, electrodomésticos, muebles y vehículos, entre otros)

2- Comercio de ramas esenciales pero que en los últimos meses han estado afectados por la caída de la circulación (por ejemplo, kioscos, panaderías, heladerías y estaciones de servicio)

3- Centros de compra localizados en el AMBA.

El monto del beneficio alcanza a los $22.000 por trabajadora o trabajador independiente y alcanzará a los siguientes sectores:

- Gastronomía

- Turismo

- Transporte

- Industrias culturales

- Actividades deportivas y de esparcimiento

- Comercio de rubros no esenciales y de ramas esenciales pero que en los últimos meses han estado afectados por la caída de la circulación

- Peluquerías y centros de belleza

Para acceder al beneficio, las trabajadoras y los trabajadores deberán reunir con las siguientes condiciones:

1- Contar con al menos dos aportes en los últimos seis meses en el régimen de monotributo y/o autónomo.

2- Presentar una reducción de la facturación mayor al 20% en términos reales, entre mayo de 2019 y del 1° al 24° de mayo de 2021.

3- Para el caso de ser empleadora o empleador deberá registrar un nivel de liquidez corriente inferior a un valor establecido por el Comité de evaluación y seguimiento del REPRO 2.

La inscripción al Programa será desde el 26 de mayo hasta el 1 de junio.