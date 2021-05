24/05/2021 - Restricciones

Acusan a dirigente del PRO señalado por incita protesta en casa de Manzur

Las nuevas restricciones anunciadas por el Gobierno Nacional contra la segunda ola de coronavirus, las cuales fueron adheridas por Tucumán, llevaron a marchas en toda la provincia, una de ellas, en el domicilio del gobernador Juan Manzur. La JP Tucumán denunció al concejal Apud como responsable.

En uno de los videos que circularon, grabados frente al domicilio del mandatario, se ve al concejal de Yerba Buena Álvaro Apud, del Pro Tucumán, al que acusaron como uno de los incitadores de la marcha. "Yo voy a salir con un montón mío hoy, apoyándolos a ustedes", se escucha al concejal decirle a los manifestantes, con el fin de repetir las movilizaciones en contra de las últimas medidas restrictivas por la pandemia.

"Ese tipo de artimañas para convocar gente no es una práctica de nuestro espacio político. Sí fui a la casa de Manzur porque los comerciantes habían convocado. Pero yo no invité a nadie, ni tampoco el partido”, respondió el edil del PRO, que luego afirmó que reclamar en los domicilios particulares de las autoridades no está bien: “Quizás no sea lo correcto manifestarse en la casa de un dirigente, pero no convoqué yo. Y no hubo ningún tipo de agresión. Fui a apoyar, como lo haré en la marcha de mañana. Vengo de la actividad privada, y sé lo que es pagar impuestos con el sudor de todos los días", se justificó.

"Quizás son cosas de la política, pero no las entiendo, porque sólo buscan ensuciar la imagen de alguien. En este caso, me tocó a mí", agregó Apud que afirmó que vio los videos en una cuenta de Twitter ligada al oficialismo y luego recibió un audio por Whatsapp en donde se lo vincula con el ofrecimiento de $500 para los manifestantes por parte del dirigente del PRO.

https://twitter.com/lealtadpj_tuc/status/1396624370827735041