23/05/2021 - En General

Agradecen a los tucumanos por cumplir con las medidas sanitarias

La titular del ministerio de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse destacó el acompañamiento de la gente al desempeño del personal de salud y también por acatar con las medidas adoptadas por el Comité Operativo de Emergencia.

La ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Aignasse, en nombre del Gobierno de Tucumán, que conduce el gobernador Juan Manzur, agradeció el "enorme esfuerzo de los miles de tucumanos que, pese a las por todos conocidas dificultades que nos acarrea esta pandemia mundial, acompaña a nuestro personal de salud en estos difíciles momentos".

Según la funcionaria "las medidas dispuestas son acordes al aumento de casos que ponen en alerta a nuestro sistema de salud tanto privado como público".

"La ocupación de camas críticas hoy es muy alta y no podemos permitir que ningún tucumano se quede sin atención médica. Es imperioso priorizar la vida entendiendo que debemos buscar soluciones en conjunto para la crisis económica que conlleva la pandemia",destacó la Ministra.

"Vamos a seguir trabajando junto a todos los sectores para sostener la actividad económica, haciendo llegar las medidas dictadas por Nación a través de los diferentes programas y a escuchar -como siempre lo hacemos- a todas las instituciones que dentro del sistema democrático y legal hagan oir su necesidad o reclamo", aseguró Vargas Aignasse.

"Una vez más gracias a cada tucumano que se solidariza y cumple las medidas tomadas por el bien de todos", finalizó diciendo.

Despliegue policial

Luego de las medidas restrictivas que dispuse el Comité Operativo de Emergencia (COE) -desde ayer sábado 22 y hasta el 31 y los 5 y 6 de junio- con el objetivo de bajar el índice de contagios por la pandemia del Covid 19, efectivos policiales de distintas áreas recorrieron las calles de las ciudades de toda la geografía provincial donde hacen cumplir con las disposiciones vigentes, sobre todo a dueños de bares y lugares gastronómicos

El Ministro de Seguridad, Claudio Maley se refirió horas atrás a los incumplimientos y llamó a la conciencia social. “Le pedimos a las personas que cumplan con las restricciones impuestas. Cuando exista alguna resistencia o se genere un problema daremos intervención a la Justicia, como lo hicimos siempre”, señaló.

Algunas de las medidas adoptadas por el organismo gubernamental son las siguientes:

RESTRICCIÓN DE CIRCULACIÓN:

Sin circulación de lunes a domingo de 18:00 horas a 06:00 horas del día siguiente.

En el horario de circulación permitida las personas solo podrán desplazarse a fin de realizar compras en comercios abiertos esenciales en cercanía del hogar (supermercados mayoristas y minoristas, almacenes de alimentos, de limpieza e higiene, farmacias, ferreterias, veterinarias y provisión de garrafas).

Excepciones: Esenciales, y los casos de turno médico impostergable, asistencia a un familiar, a un adulto mayor o a una persona con discapacidad, traslado de niños, niñas y adolescentes para vinculación familiar, y las personas que se desplacen para vacunarse.

Los desplazamientos de las personas exceptuadas deberán imitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada.

RESTRICCIÓN DE CIRCULACIÓN INTERJURISDICCiONAL:

Solo podrán desplazarse entre jurisdicciones las personas encuadradas dentro de las actividades esenciales, siempre y cuando las mismas se desarrollen en otra jurisdicción, también en los casos de turno médico impostergable, asistencia a un familiar, a un adulto mayor o a una persona con discapacidad, traslado de niños, niñas y adolescentes para vinculación familiar y las personas que se desplacen para vacunarse. Los desplazamientos de las personas exceptuadas deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada.

GASTRONOMÍA

Establecimientos gastronómicos: solo podrán trabajar en modalidad delivery hasta las 0:00 horas, y retiro en el local o take away (comida para llevar), en el horario permitido para circulación de personas no exceptuadas.

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

Toda actividad económica no esencial, deberá permanecer cerrada.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Suspendidas todas las actividades, prácticas y competencias deportivas, tanto amateur como federativas. Los clubes, gimnasios, centros de entrenamiento, box, polideportivos, complejos públicos y/o privados deberán permanecer cerrados.

PRESENCIALIDAD ESCOLAR:

El dictado de clases pasa a modo virtual en todos los niveles. En los establecimientos escolares se deberá garantizar una guardia mínima para tareas administrativas impostergables, asesoramiento escolar académico, tareas de mantenimiento y de custodia. Y en los casos de escuelas que brindan iertas asistencias sociales deberán tomarse los recaudos necesarios a fin de continuar con las mismas.