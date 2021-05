AMPLIAR Resultados de las elecciones en Chile disgustaron a los mercados (foto: ANSA)

18/05/2021 - Según analistas

En Chile, hay una gran demanda por un cambio de modelo social y político

La cientista política Claudia Heiss evaluó que el resultado de las elecciones de este fin de semana en Chile "es un gran castigo a los partidos tradicionales, de izquierda y derecha, pero también obedecen a las demandas del "estallido social" del 18 de octubre de 2019.

Hay un castigo, precisó en un análisis para ANSA, a la clase política que "ha gobernado en los últimos 30 años sin hacer las grandes transformaciones que anhelaba la gente".

"Es muy impresionante que la Democracia Cristiana (el principal partido en los 90 cuando tenía más del 35% del electorado) llegue con un solo representante a la Convención", apuntó La derecha, añadió, es la gran perdedora de esta elección en todos los ámbitos "a un nivel que nadie esperó, nadie lo predijo, tampoco las encuestas, y esto va a ser muy duro para la elección presidencial y parlamentaria de noviembre".

Llamó la atención sobre la altísima votación de la Lista del Pueblo, en la izquierda, y de Independientes no Neutrales, de centro izquierda junto a los Por una Nueva Constitución, "dos sectores que le quitan votos a la centro izquierda".

"En la derecha -prosiguió- no había quien capitalizara a la derecha cultural, por así decirlo, que también está enojada con los partidos políticos, y ahí puede haber tenido una merma en no haber capitalizado una representación para ese espacio político".

También se refirió a los independientes, los grandes ganadores de las cuatro elecciones simultáneas que de manera inédita se hicieron durante dos días, 15 y 16 de mayo, y asumió que "hay muchas preguntas sobre quiénes son, los que entran con tanta fuerza y se convierten en la principal bancada con casi un tercio de la convención".

Para la académica de la Universidad de Chile, "es bastante claro que representan un ideario político, un proyecto, son independientes de izquierda la gran mayoría y muchos del movimiento social, es decir, no creo que esto signifique que tenemos gente ahí que no sabemos que quieren ni donde vienen".

A su juicio, la configuración de la Convención Constitucional queda con un gran respaldo y mandato que obedece al estallido social, que responde a la demanda por el fin del neoliberalismo, del estado subsidiario, por mayor protección de derechos sociales, por mecanismos más participativos y menos elitismo en la política".

"Yo creo que es fácil deducir que son idearios compartidos por los independientes como por los partidos de la izquierda y una parte importante de la centro izquierda, por lo que asumo que va a haber un consenso relativamente amplio para avanzar en la dirección, mayor participación política, mayor inclusión de los actores", reafirmó.

De la paridad de género, concluyó que "demostró ser un mecanismo muy eficiente y favoreció a los candidatos hombres -77 vs 78-; en la integración del órganos constitucional fueron más hombres los que entraron por la corrección paritaria, Consideró injusta la crítica porque favoreció al género masculino, y sostuvo que "si no hubiésemos tenido este mecanismo, una integración paritaria hubiera ocurrido lo de otras elecciones con cuotas de candidaturas de género, como la parlamentaria de 2017, donde los partidos llevan candidatas débiles, no les ponen financiamiento y las llevan en el entendido de que no va a salir electas".