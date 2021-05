AMPLIAR El rpresentante del sector minorista evaluó que la medida podría ser el puntapié para empezar a bajar el costo

18/05/2021 - Buscan bajar costos

Para los carniceros, el cierre de exportaciones "es un paso" para organizar el mercado

La medida fue bien recibida por el presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías, Alberto Williams: "Con este precio es imposible seguir trabajando; ya la gente prácticamente no va a comprar carne porque un kilo de milanesas a 850 pesos es un disparate".

El presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías, Alberto Williams, dijo que la disposición oficial de cerrar las exportaciones de carnes por 30 días "es buena", y que debería ser el punto de partida para "organizar este mercado que se disparó".

En declaraciones a Télam Radio, Williams dijo que el cierre de exportaciones de carne "es un paso, hay que organizar este mercado porque se disparó, ya la carne no está al alcance del consumidor argentino; es un paso y hay que seguir luchando a ver cómo se puede organizar ese mercado que está incontrolable".

"La medida por este momento es buena; en el Mercado de Liniers hay un problema, no está entrando la suficiente hacienda para el consumo interno, habrá que ver qué pasa y cómo continua todo esto; ojalá que sea para bien del consumidor", agregó.

Señaló que "a las carnicerías carne no nos faltó, pero con este precio es imposible seguir trabajando; ya la gente prácticamente no va a comprar carne porque un kilo de milanesas a 850 pesos es un disparate, no da para el bolsillo del consumidor argentino".

En defensa del consumidor

Williams consideró que la medida podría ser el puntapié para que "se empiece la conversación, ver qué se puede hacer para bajar el costo que tiene la carne hoy porque la suba ha sido muy grande, muy muy grande, y también tenemos que pensar que es un alimento de primera necesidad".

"Hay que sentarse, hay que dialogar y hay que ver qué se puede hacer. Está en las manos del Gobierno, yo creo que el Gobierno en ese sentido va a actuar en defensa del consumidor", concluyó.