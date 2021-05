11/05/2021 - Interna

"De un lado está el oficialismo y el PJ con su conductor y del otro la oposición"

Tras la renuncia de 5 concejales a sus cargos en la municipalidad de Famaillá, el Intendente José Orellana, señala que no hay crisis en su gabinete, más allá de que varios de sus funcionarios se alejaron para unirse al proyecto político del vicegobernador Osvaldo Jaldo.

José Orellana señala que no hay crisis en su gabinete, más allá de que varios de sus funcionarios se alejaron para unirse al proyecto político del vicegobernador. "Aquí nadie me ha abandonado. Les había hablado a los funcionarios que se van y les dije que nadie tiene un pie en el plato y el otro en otro. La consigna es clara: de un lado está el oficialismo y el PJ, con su conductor, y del otro la oposición", dijo el intendente de Famailla

Quienes presentaron su renuncia fueron; Prof. Julio Zavala, secretario de Hacienda, Rubén Medina, Sec. de Gobierno, Juan Villafañe, Sec. General, Mario Monteros, Sec. de Participación y Gestión Ciudadana.

Dirigentes de peso electoral del PJ en esa ciudad decidieron formar un espacio afín al vicegobernador.

Orellana fue contundente respecto de esta situación y de la exteriorización de Jaldo respecto de su futuro político. "Puso blanco sobre negro. Lo único que logran es que la oposición lo aplauda. Se dejó llevar por la ansiedad y, en el fondo, le hizo un gran favor al gobernador Juan Manzur", expresó. Los municipios son la caja de resonancia, el tercer poder de Gobierno de la Patria: tenemos que dar la cara, escuchar y atender la problemática de la gente. No nos vamos a distraer, vamos a seguir luchando para que Famaillá y Tucumán salga adelante. No se confundan: con poder y recurso no se gana elecciones, se gana cuando la gente está feliz, conforme de las acciones y ven la respuesta que realmente necesitan”, sentenció Enrique Orellana."Lo más razonable es que Manzur y Jaldo se sienten a hablar porque en este proceso de pujas políticas.Concluyó Orellana.Fuente:(Agencias)