AMPLIAR La soja superó los 600 dólares

11/05/2021 - Agro

La soja superó los 600 dólares y alcanzó su valor más alto en nueve años

El precio internacional de la soja quebró este martes la barrera de los US$ 600 la tonelada en el mercado de Chicago y alcanzó su máxima cotización desde septiembre de 2012.

En este valor, a lo largo del último año la oleaginosa casi duplicó su precio, impulsado por la fuerte demanda de China y por cuestiones climáticas en zonas productoras.

La posición mayo, que se encuentra pronta a vencer, subió 1,08% (US$ 6,43) y cerró en US$ 601,68 la tonelada.

El contrato de julio, por su parte, marcó un avance de 1,71% (US$ 10,0 1) para concluir la jornada en US$ 593, 32 la tonelada.

Si se toma en cuenta la primera cotización del año, el precio de la oleaginosa subió 24,39% -equivalente a US$ 117,96- al pasar de US$ 483,72 a US$601,68 al cierre de este martes.

En lo que respecta a doce meses atrás, el precio de la oleagionsa fue de US$315,59 la tonelada el 11 de mayo de 2020. Al cotejar con los valores actuales, el incremento en términos porcentuales fue de 92,1%.

Con igual tendencia, los subproductos derivados de la soja también mostraron crecimientos interanuales de consideración.

El aceite de soja pasó de cotizar US$ 577,38 a US$ 1.478,40 la tonelada el último año, mientras que la harina trepó de US$ 315,59 a US$ 495,48 la tonelada.

El analista de mercados Carlos Etchepare dijo que el incremento se explica por "la demanda tanto externa como interna en Estados Unidos, y, particularmente, de la industria aceitera que ante la suba de los subpoductos, tienen muy buenos márgenes".

"A esto hay que sumarle que mañana miércoles el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) va a a publicar el informe sobre oferta y demanda mundial de granos, en el cual se darán a conocer las expectativa de producción para la campaña 2021/22. Esto generó que los fondos especulativos hayan tomando una posición compradora en el mercado, lo que generó la suba", explicó Etchepare a Télam.

Según un relevamiento publicado por la corredora Granar, el mercado espera que los stocks de la campaña 2020/21 en el país del norte se reduzcan de 3,25 a 3,18 millones de toneladas en promedio, mientras que la producción de dicho país en 120,59 millones de toneladas para el ciclo 2021/22.

"Cuando se publique el informe, se va a empezar a saber un poco más la realidad, aunque sea preliminar: si da datos superiores a los que el mercado está esperando, se va a dar una baja, pero si por el contrario es negativa, no creo que se den subas muy importantes porque el mercado ya lo descontó hoy", agregó el especialista.

En cuanto a lo que puede pasar en el mediano plazo con los precios del commodity, Etchepare dijo que dependerá del clima en Estados Unidos.

"A partir de ahora se a va a empezar a mirar con más detenimiento el clima y, si funciona bien, debería bajar el precio. Por ejemplo, la posición de noviembre, que es cuando ingresa la cosecha estadounidense, está en US$ 525 la tonelada", concluyó el especialista.

Por su parte, el analista de mercados de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Tomás Rodríguez Zuro, explicó a Télam que la alta liquidez a nivel mundial, en combinación con una fuerte demanda china, son los motivos principales por los cuales la soja emprendió un camino alcista desde mediados del año pasado, que a la fecha todavía no se cortó.

"Los principales bancos centrales manteniendo las tasas bajas y emitiendo por la pandemia han conducido a las inversiones en todo tipo de commodities sean atractivos, en especial, los agrícolas. Asimismo, la recuperación de la demanda china ajustó la hoja de balance de Estados Unidos, sumado a que el crushing estuvo por encima de los años anteriores y que, incluso, hay varios proyecto para aumentar la capacidad instalada de estas fábricas", remarcó Rodríguez Zurro.

En la misma línea, el responsable del Departamento de Economía de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Matías Lestani, sostuvo que "el mundo todavía sigue en pandemia y no termina de salir, lo que hace que los fondos busquen activos que pueden circular en este momento, entre ellos, la industria alimenticia y los granos que son los que mantuvieron la actividad".

En este contexto, "los fondos invierten en eso y hasta que no hagan la toma de ganancias, porque hay mucha liquidez que permite invertir, empuja los precios para arriba", dijo Lestano.

En cuanto al mercado local, en la Bolsa de Comercio de Rosario (BR) la oleaginosa culminó la sesión a US$ 366 la tonelada, US$ 10 más que en la previa.

"En el mercado local las subas fueron más chicas, pero de todas maneras importantes. No obstante, son dólares nominales, porque el productor cobra en realidad $34.000 por su soja, que transformados al tipo de cambio contado con liqui le da una equivalencia a US$ 221 la tonelada, equivalente al 37% del precio internacional", concluyó el analista de CRA.