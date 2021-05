11/05/2021 - Enrique Orellana sobre interna

"Con recursos no se ganan elecciones, sino cuando la gente está feliz"

El vicegobernador Osvaldo Jaldo encabezó una conferencia de prensa en la Legislatura y anunció que secretarios de la Intendencia de Famaillá le presentaron su renuncia al intendente José Orellana y se encolumnaron en su proyecto político, en el marco de la interna con el gobernador Juan Manzur

La respuesta desde Famaillá llegó de boca del legislador Enrique Orellana, hermano mellizo del jefe municipal: “Los funcionarios son fusibles, como se va uno viene otro”, planteó en diálogo con El Tucumano, y aseguró que su hermano de todos planeaba cambios en su Gabinete porque "hay jugadores que se cansan y no tienen la misma dinámica que tiene el intendente”.

Tras el anuncio de Jaldo, que además recibió el respaldo de concejales de Famaillá, Orellana analizó que “este es un partido a jugarlo completo, por lo tanto no hay que atreverse a gastar todas las balas en el primer tiempo”, y anticipó que “queda mucho, van a correr muchas cosas dentro de la política porque cuando se pelean los de arriba los de abajo buscan cómo sacar ventaja o sobrevivir”.

“Nosotros cimbronazos como esto en más de 30 años que tenemos de experiencia en la política ya hemos vivido muchísimas veces, nada nos llama la atención”, enfatizó.Hoy renunciaron a la Intendencia el secretario general, Juan Villafañe; el secretario de Gobierno, Rubén Medina; el secretario de Hacienda, Julio Zabala; y el secretario de Planificación Ciudadana, Mario Monteros.

“Tenemos equipo, gente que hemos preparado y capacitado, nuestro equipo va a seguir funcionando, tiene alternativas y lo más importante: valores humanos, políticos y sociales que es lo importante. Lo más importante es que en nuestra Patria Chica tenemos un gran conductor que nos enseña a trabajar, luchar, dar respuesta a la gente que es lo que más vale, las obras que se pueden ver, tocar y sentir”, remarcó sobre las salidas en el Gabinete.

“Lo que nos caracteriza es trabajar los 365 días del año, no esperar que haya una elección o esperar la desgracia del otro para sacar ventaja, al contrario. Somos los que siempre estamos, nunca fue discutido el liderazgo de José Orellana en Famaillá, no nos metemos en saco ajeno, cuidamos nuestra Patria Chica. Mañana vamos a estar definiendo nuestro equipo nuevo y nuestra posibilidad de seguir trabajando y progresando, atender a la gente, escucharla, estar al lado de ellos porque son tiempos duros, la gente no quiere saber nada de los problemas de los políticos”, subrayó el legislador provincial.

“Los municipios son la caja de resonancia, el tercer poder de Gobierno de la Patria: tenemos que dar la cara, escuchar y atender la problemática de la gente. No nos vamos a distraer, vamos a seguir luchando para que Famaillá y Tucumán salga adelante. No se confundan: con poder y recurso no se gana elecciones, se gana cuando la gente está feliz, conforme de las acciones y ven la respuesta que realmente necesitan”, sentenció Enrique Orellana.

En ese sentido, lamentó la interna en el oficialismo en las que enmarcó el despido de 1.500 empleados legislativos y la interpelación del ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, cuando “hemos tenido seis años para hacerlo” y que tiene lugar cuando “estamos en una guerra con un enemigo desconocido, que te ataca con una cepa, te ataca con otra” y cuando se debe priorizar “la salud, la libertad y especialmente que la gente pueda vivir tranquila”.

Sobre la decisión de los concejales Eliana Carreño, Romina Villafañe, Rocío Martínez, Martín Véliz y Marcelo Escasena, a quienes se sumará Miguel Robledo, de alinearse con el vicegobernador, subrayó que “se los debe respetar como se respeta también a un legislador porque han sido elegidos por el pueblo” mientras que los funcionarios “son fusibles de las conducciones”.

“De una forma u otra con el respeto que corresponde los concejales tendrán que seguir deliberando para dar el apoyo directo o indirecto al intendente y el intendente tendrá que apoyarlos. Los fusibles son los funcionarios, así como se va uno viene otro. Cuando uno no está cumpliendo bien la función se lo debe cambiar; tenía entendido que nuestro intendente que conduce nuestro Peronismo Innovador tenía previstos algunos cambios que son necesarios para revitalizar una gestión: es como jugar al fútbol, hay jugadores que se cansan y no tienen la misma dinámica que tiene el intendente y entonces hay que ir haciendo algunos cambios”, remarcó, al diferenciar la renuncia de funcionarios de la decisión de los ediles.

Enrique aclaró, como si acaso hiciera falta, que hoy se puso “a la orden de nuestro intendente” y dispuesto a “cumplir el rol que fuera” porque aun ante este movimiento que definió como un cimbronazo algo tiene seguro: “Voy a acompañar incondicionalmente a quien yo elegí como conductor y a quién fui leal siempre, que es mi hermano mellizo José Orellana”, sentenció.

Finalmente, Orellana fue consultado por una frase puntual que esgrimió Jaldo hoy: "La conducción del temor, del apriete, de la chequera, no da resultados”.“Los hechos son los que hablan por las personas: él dejó 1.500 personas en la calle, compañeros y dirigentes que trabajaron para que él esté ahí. Los hechos hablan cuando se corre alguien y se ven colas de filas de gente que quiere entrar; bienvenido en buena hora que puedan darle solución, pero no se puede hablar de esa manera si han llegado a hacer lo que ya saben: jugar con el hambre de la gente”, fustigó.

Pero esa no fue toda su respuesta: “Cuando te metés con el bolsillo de la gente es jodido y es delicado, ya está jugando con la necesidad y eso no es peronismo, es antiperonismo y eso no nos enseñaron a nosotros. La fuerza de los liderazgos comarcanos y de Tucumán nadie los puede negar, nadie puede negar ese trabajo constante que tenemos en Famaillá y que siempre estuvimos luchando para que Famaillá salga adelante”, concluyó.