AMPLIAR Chahla recibió a Alfaro

06/05/2021 - Chahla

Advierten que "aún no pasamos la segunda ola"

La ministra de Salud Pública, Rossana Chahla, mantuvo ayer una reunión con el intendente de la capital, Germán Alfaro, durante la cual se presentó un informe luego de 15 días de haber ejercido las restricciones para bajar la curva de contagios.

“Quiero agradecer al intendente y a todo su equipo por el acompañamiento que tenemos desde el primer día de la pandemia. Hace 15 días nos reunimos para evaluar cuáles serían las medidas necesarias para poder bajar la curva de contagios y esas medidas que tomamos en tiempo y forma nos llevaron tener una meseta en el número de contagios. Si bien no han disminuido, tampoco aumentaron en forma exponencial”, manifestó la ministra.

En la oportunidad, la titular de la cartera sanitaria remarcó que la comunidad supone que al disminuir o mantenerse la curva, la pandemia pasó. “Aún no pasamos la segunda ola, para Tucumán tener 600 a 700 casos por día es mucho, tengamos en cuenta que el 5 por ciento de estos pacientes se internan y tenemos una gran cantidad de pacientes internados que necesitan muchos días en terapia intensiva”, agregó.

Además, pidió a la población que no circule si no tienen necesidad, si no es esencial hacerlo y que respeten todas las recomendaciones. “Perdimos a la sociedad que nos ayude y acompañe. El sistema de salud esta fortalecido, tenemos más del 83 por ciento de las vacunas colocadas pero sabemos que no es suficiente para poder transitar de la mejor manera esta pandemia. Tenemos que tratar de sostener todas las medidas para que los contagios bajen”, destacó la funcionaria.

Por su parte, el intendente indicó que si bien la provincia se encuentra en una meseta, no hay que descuidarse: “Debemos seguir con las medidas y extremando los cuidados. Sabemos que el virus no distingue, por lo que las recomendaciones de cuidado no se deben dejar de lado”.

En este sentido, Alfaro indicó que poco a poco y con la responsabilidad que debe tener la comunidad se podrá sobrellevar la situación durante este periodo. Además sostuvo que por el momento no habrá nuevas restricciones, pero que no hay que relajarse y pensar que todo pasó, sino seguir firme con las restricciones.

“El trabajo articulado que hacemos con el Ministerio continuará de la misma manera. Nosotros tenemos nuestra agencia de protección de espacio público y también hay un compromiso para la vacunación de ese personal, controlando el horario de los lugares donde se concentra la gente y concientizando a la comunidad para mantener la burbuja familiar. Sabemos que es difícil y que todos están cansados pero lo más duro es pasar por algo peor, por lo que hay tomar conciencia de la situación”, concluyó.