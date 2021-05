05/05/2021 - En General

La celiaquía puede aparecer en cualquier momento de la vida

Cada 5 de mayo se conmemora en Día Internacional de la Celiaquía con el fin de concientizar e informar a la población sobre esta enfermedad que afecta a muchas personas y que en ocasiones no cuenta con un diagnóstico certero.

La jefa del servicio de Alimentación del hospital del Niño Jesús, Carolina Martínez, explicó que la enfermedad celíaca es una intolerancia permanente al gluten, una proteína que se encuentra en el trigo, avena, cebada y centeno que afecta al intestino delgado de las personas con predisposición genética. La enfermedad puede aparecer en cualquier momento de la vida, desde que se incorpora gluten a la alimentación hasta la adultez avanzada.

“El consumo de gluten por una persona con celiaquía afecta la mucosa del intestino y disminuye la capacidad de absorber nutrientes. Esta patología puede ser crónica y presentarse en cualquier momento de la vida, no solo en los niños sino también en la edad adulta, con síntomas que son muy variables. Lo importante es que si se nota algún síntoma como gastrointestinal, anemia persistente, retraso de crecimiento, baja estatura, vomito o diarrea, se consulte a un profesional porque se debe tener un diagnóstico para poder iniciar un tratamiento”, explicó Martínez.

En este sentido, la profesional sostuvo que al ser una enfermedad crónica el tratamiento es la eliminación del gluten, de por vida, por lo que tienen que hacerlo mediante una dieta estricta. “Lo bueno es que al hacer un trabajo interdisciplinario se les podrá dar herramientas para que puedan llevar una alimentación lo más saludable acorde a esta patología. Debe ser lo más natural posible, pueden comer frutas, verduras, carnes, huevos, legumbres, siempre que sean naturales”, agregó.

A la vez, resaltó que hay que tener especial cuidado con todo lo que son los productos industrializados, ya que hay muchos que le incorporan gluten. “Hay organismos que controlan la elaboración de los alimentos y también hay un listado de alimentos al cual los padres pueden acceder. En Tucumán esta un organismo que es ACELA (Asistencia al Celíaco de la Argentina) que funciona en el hospital Centro de Salud”, detalló la profesional.

Por último, destacó que hay que tener ciertos cuidados a la hora de cocinar como: usar utensilios exclusivos para evitar la contaminación cruzada; rotular y separar los alimentos en la heladera; destinar una alacena para los alimentos de los celíacos e indicó la importancia de la contención familiar. “La familia, como en toda enfermedad crónica, tiene que tener una contención y debemos enseñarles a vivir lo más naturalmente con esta patología”, cerró.

Consejos sobre información y etiquetado de alimentos libres de gluten:

• Leé atentamente las etiquetas de los productos.

• Es aconsejable no comprar productos elaborados artesanalmente que no estén etiquetados y no se pueda comprobar si están inscriptos como Libres de Gluten.

• Encontrá el símbolo sin TACC. Según la ley, los productos alimenticios Libres de Gluten que se comercialicen en el país deben llevar obligatoriamente impreso en sus envases o envoltorios, de modo claramente visible el símbolo identificatorio.