AMPLIAR El flamante edificio en el centro paceño

05/05/2021 - Reivindicación

Arce entregó nuevo edificio de los obreros mineros bolivianos

En un simbólico acto y con presencia del Alto Mando de las Fuerzas Armadas, el presidente Luis Arce entregó ayer miércoles el edificio de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) construido sobre la infraestructura que el 17 de julio de 1980 fue asaltada por paramilitares que asesinaron a Marcelo Quiroga Santa Cruz.

El presidente, Luis Arce, entregó ayer miércoles el nuevo edificio de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), en justo reconocimiento a la lucha del sector obrero por la recuperación de la democracia y la construcción heroica del país.

“Hoy, en justo reconocimiento a la lucha sacrificada de los mineros, en homenaje a sus héroes y mártires, la mayoría anónimos, en agradecimiento del pueblo boliviano a su contribución en la conquista de la democracia y del Estado Plurinacional; además, en una justa compensación histórica es que entregamos este edificio para que sigan escribiendo nuevas páginas de gloria en la construcción del Estado Plurinacional de Bolivia y de una sociedad más justa”, señaló el jefe de Estado.

Asimismo, el mandatario recordó parte de la historia de la FSTMB, desde la masacre de Catavi de diciembre de 1942, hasta las privatizaciones de las minas en 1985 que dejaron a miles de mineros en las calles con la mal llamada relocalización, y la posterior represión ordenada por el gobierno del MNR a la Marcha por la Vida.

“Hoy, que entregamos esta sede, también rendimos homenaje a grandes mujeres mineras como María Barzola y Domitila Barrios de Chungara, quienes lucharon por días mejores para los mineros, para obreros, obreras y todo el pueblo boliviano”, resaltó.

El nuevo edificio denominado Orlando Gutiérrez, en homenaje al extinto exejecutivo de la federación, tuvo una inversión de Bs 13 millones, cuenta con nueve plantas, oficinas administrativas para los diferentes ejecutivos, sala de reuniones para 50 personas, área de residencia para trabajadores, parqueos, auditorio para 500 personas, terraza, pasillos de circulación, escaleras y ascensores.

La obra se inició en el gobierno del expresidente Evo Morales, paralizada durante el gobierno de facto y retomada por la actual gestión, cumpliendo el compromiso de dotar una infraestructura digna para las compañeras y compañeros mineros, recordó Arce.

En ese predio, sobre el que ahora se erige la nueva infraestructura, funcionaba en esa ápoca la Central Obrera Boliviana (COB). En el asalto a la COB “acribillaron al compañero Marcelo Quiroga Santa Cruz, a Carlos Flores y a Gualberto Vega, ¡gloria a estos compañeros!”, sostuvo Arce en el acto transmitido por los medios estatales.

Durante el acto hizo un repaso a la lucha de los mineros y a sus “héroes anónimos” por la recuperación de la democracia en la dictadura. El general Luis García Meza tomó el poder en 1980 y se constituyó en una de las dictaduras más sangrientas de la historia boliviana.

Miembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas participaron del acto celebrado en la nueva infraestructura de nueve plantas y un auditorio para 500 personas, ubicada en el centro de la ciudad de La Paz. Se invirtió más de Bs 13 millones

“No es una construcción fría de ladrillo y cemento, este edificio tiene vida, historia y con seguridad que seguirá siendo un símbolo de nuestras batallas para conquistar la independencia como pueblo y como estado plurinacional”, sostuvo.

Por su parte, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, remarcó que con la entrega del edificio se cumple el sueño de Orlando Gutiérrez, quien rompió el miedo con sus discursos y acciones, principalmente, cuando vino el golpe de Estado y decidió salir a las calles para defender la democracia.

"Cuando hablamos con Orlando, recordábamos las palabras de una compañera dirigente minera, Domitila Barrios, que la mencionó la compañera Ninfa, siempre recordaba estas palabras en sus discursos y decía que ‘nuestro peor enemigo no es el capitalismo, nuestro peor enemigo no es el neoliberalismo, no son los fascistas, sino, nuestro peor enemigo es el miedo’, y Orlando Gutiérrez rompió el miedo", recordó.

La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia no contaba con ambientes adecuados para realizar sus reuniones y ampliados, con la construcción de la infraestructura se trata de cubrir esas necesidades en beneficio de todos los trabajadores y afiliados.