AMPLIAR Crece estable la economía boliviana

02/05/2021 - Economía

Bolivia registra un superávit comercial de $us 339 millones al primer trimestre de 2021

El presidente Luis Arce destacó un importante repunte de las exportaciones nacionales en los primeros tres meses de este año, sobre todo en los rubros de minería y manufactura.

El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, destacó este domingo el superávit comercial de Bolivia que alcanzó los $us 339 millones al primer trimestre de 2021, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

“Nuestras exportaciones volvieron a superar las importaciones en marzo. Al primer trimestre, #Bolivia registró superávit comercial de $us339 millones.”, publicó en su cuenta de Twitter.

El INE informó en pasados días que ese comportamiento se dio por el incremento de las exportaciones de minerales y las ventas externas de productos manufacturados.

“La reactivación económica se refleja también en las exportaciones, principalmente de minerales y manufactura”, escribió el Mandatario en la misma publicación.

La entidad estadística detalló que en las exportaciones de minerales se destaca la plata con 87,6% y en los productos manufacturados sobresalen los derivados de soya y estaño metálico con 48,4% y 43,7% respectivamente.

Las exportaciones a marzo llegaron a $us 2.293,9 millones, cifra mayor en $us 222,9 millones a la registrada en el mismo período (11%) de 2020. Por otra parte, las importaciones de enero a marzo alcanzaron a $us 1.955,3 millones, dato menor con relación a similar período del año pasado, en $us 31,8 millones (2%).

El saldo comercial de un país es el resultado de la diferencia que existe entre el valor total de sus exportaciones menos el de sus importaciones, durante un determinado periodo.