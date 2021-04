AMPLIAR Mutitudinarias manifestaciones en las principales ciudades

28/04/2021 - Economía

Protestas en Colombia contra la reforma impositiva de Duque

La gente se tomó las calles en Medellín, Bogotá y Cali, siendo esta última ciudad donde se vivieron los episodios más violentos. Los manifestantes exigen el fin de un proyecto de reforma tributaria.

Una persona perdió la vida en Cali, en el marco de las multitudinarias manifestaciones convocadas ayer miércoles en Colombia contra un proyecto de reforma tributaria promovido por el gobierno de Iván Duque. Distintos sectores de la ciudadanía, como centrales obreras, estudiantes e indígenas, estiman que la iniciativa legal castiga a la clase media y es inoportuna en plena crisis económica desatada por la pandemia del coronavirus.

"El gobierno no quiere escuchar a los ciudadanos, no quiere escuchar a los partidos políticos, no quiere escuchar a la academia sobre esa petición tan sentida de retirar la reforma que va a poner a aguantar hambre a más millones de colombianos”, dijo en Blu Radio Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Las masivas manifestaciones, apoyadas por camioneros y taxistas, generaron bloqueos en algunas avenidas.

La alcaldesa de la capital, Claudia López, pidió a la ciudadanía retornar más temprano a sus casas para evitar aglomeraciones. "Quiero pedirles a los ciudadanos que, por su cuidado, por su salud, empiecen a regresar a sus casas el día de hoy a partir de las dos de la tarde", dijo López en una declaración difundida a través de redes sociales. La edil agregó que el sistema de buses tuvo "múltiples afectaciones y bloqueos y es posible que en la tarde pueda ocurrir algo similar", por lo que dejará de operar a las 17 horas.

Un muerto en Cali

En Cali, en tanto, una persona perdió la vida, según información entregada por las autoridades. El alcalde, Jorge Iván Ospina, aseguró que entre los hechos violentos de la jornada los "vándalos se dividieron la ciudad en diferentes áreas" y actuaron en el oriente de esta capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste) "donde desafortunadamente una persona murió en hechos no esclarecidos vinculados con la manifestación".

En esta ciudad hubo enfrentamientos y actos de vandalismo que llevaron a las autoridades a decretar toque de queda desde las 15 horas. Los primeros reportes señalaban que seis almacenes de cadena, 12 cajeros, tres sucursales bancarias y tres buses fueron vandalizados. Además, indígenas Misak derribaron una estatua de Sebastián de Belalcázar, un conquistador español del siglo XVI.

Hubo también protestas en Medellín (noroeste), Barranquilla (norte) y otras ciudades. Algunas de las propuestas que causan mayor descontento son gravar los servicios básicos en zonas de clase media-alta, los funerales y crear un impuesto sobre la renta a las personas que ganen más de 656 dólares mensuales, en un país donde el salario mínimo es de 248 dólares.

DZC (EFE, AFP, El Tiempo)