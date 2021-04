AMPLIAR Arrecian las movilizaciones contra Bolsonaro

27/04/2021 - COVID-19

Bolsonaro se defiende y dice que no erró en nada ante la pandemia

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó que no tomó ninguna medida equivocada frente al coronavirus y aseguró que la fe puede sanar enfermos, mientras el Congreso puso en funciones a la Comisión Parlamentaria de Investigaciones (CPI) sobre presuntas "omisiones" del gobierno ante la pandemia.

Sigue.

"No es fácil administrar un país de este tamaño, la pandemia afectó mucho, mucha gente murió, pero lamentablemente hay que convivir con eso, pero no hay que quedarse en casa, hay depresión, suicidios", dijo el presidente.

"No erré en nada" ante la pandemia, agregó Bolsonaro en la mañana de este martes en la residencia oficial, zona este de Brasilia, a pocos kilómetros de donde los senadores se reunían para la primera audiencia de la CPI que abordará la política del gobierno ante la dolencia.

Mientras en el Congreso algunos legisladores de la oposición celebraban la creación de la "CPI del Genocidio", Bolsonaro afirmaba en la residencia de Alvorada que nunca minimizó a la dolencia y acusaba a la prensa, citando explícitamente al grupo Globo al que llamó "basura", de tergiversar sus dichos sobre el Covid-19.

"Preséntenme un sólo audio en el que yo hablé de gripecita", dijo Bolsonaro en referencia al coronavirus.

Seguidamente el mandatario volvió a defender el consumo de hidroxicloroquina para los enfermos con el Covid-19, además de asegurar que "la fe cura".

Mientras tanto en el palacio del Congreso, el senador Otto Alencar, del Partido Social Democrático, (PSD conservador), manifestaba críticas a la "actitud del presidente".

"Yo soy médico, sufro con el dolor del pueblo, no pude (aceptar) la insensibilidad del presidente ante la pandemia, no tuvo un gesto de sensibilidad, no visito un sólo hospital, no estrechó la mano de un paciente, esto tiene que cambiar", resaltó Alencar, que hoy presidió la primera audiencia de la CPI.

La pandemia del Covid-19 le costó la vida a 392.000 brasileños e infectó a 14,3 millones desde fines de febrero de 2020.

Con un punto de vista contrario al de Otto Alencar, el senador Flavio Bolsonaro, hijo del mandatario, cuestionó la implementación por "conveniencia" de la CPI.

"Nadie tiene miedo de las investigaciones, pero me pregunto ¿por qué el ensañamiento contra el gobierno?", planteó Bolsonaro, del derechista partido Republicanos.

El senador opositor Radolfe Rodrigues, que fue el impulsor de la CPI, planteó ayer que "si el presidente Bolsonaro no cometió ninguna omisión no tiene porqué temer, pero si ocurrieron omisiones esto va a quedar sentado en las actas de la CPI".

Rodrigues, del centroizquierdista partido Red, aseguró que "esta es la CPI más importante del Congreso brasileño".

Los congresistas eligieron ayer al senador independiente Omar Aziz, del PSD, como presidente de la CPI.

En el primer encuentro de la CPI el gobierno fue derrotado, ya que fue electo como miembro instructor de la misma el senador opositor, Renan Calheiros, del conservador Movimiento Democrático Brasileño.

Calheiros es un experimentado político que mantiene una antigua relación con el expresidente, Luiz Inácio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores, de izquierda.

Un juez federal de Brasilia hizo lugar el pasado lunes a una acción de la diputada Carla Zambelli, ligada al presidente Bolsonaro, e impidió que Calheiros pueda ser el relator de la CPI.

Pero esa cautelar fue dejada sin efecto hoy, cuando el Tribunal Federal Regional de Brasilia, derribó la cautelar, permitiendo que Calheiros ocupe ese puesto clave en la CPI.

Calheiros dijo ayer, "vivimos el momento más trágico de la nación brasileña" y la CPI va a llevar adelanta una "cruzada contra la agenda de la muerte y la mentira".