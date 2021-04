27/04/2021 - Atención en hospitales

Refuncionalizarán servicios no son esenciales y postergarán cirugías programadas

El secretario ejecutivo médico del Siprosa, Luis Medina Ruiz, mantuvo ayer una reunión con los directores de los hospitales centrales de Tucumán, para informar y dialogar sobre las nuevas normativas en el contexto de la segunda ola de COVID-19.

“Hoy tuvimos una reunión virtual con los directores de hospitales, particularmente con los efectores que atienden a pacientes con COVID-19, para dialogar sobre determinados temas: por un lado, refuncionalizar los servicios que no son esenciales. Sabemos que hoy la prioridad son pacientes COVID o las emergencias (cardíacas, quirúrgicas, entre otras). La idea es tener la capacidad suficiente para contener la demanda de pacientes con sintomatología respiratoria”, expuso el funcionario.

En segundo lugar, comentó, postergar las cirugías programadas que no requieran de intervención urgente, como por ejemplo: una litiasis vesicular que no tiene inflamada la pared de la vesícula, un cálculo grande que no tiene riesgo de complicarse; una hernia que no tiene complicación posible de atacarse; alguna prótesis de rodilla que no es urgente. Toda aquella cirugía que no requiere intervención quirúrgica urgente, se va a posponer, afirmó.

“Solicitamos que se active el Comité de Crisis para que la decisión de posponer la cirugía sea a cargo de un gabinete, que no sea una sola persona la que tome la decisión para que sea más consensuada”, manifestó Medina Ruiz.

Por otro lado, contó que pidieron a cada uno de los hospitales que tenga al menos cinco bocas de atención de consultorios virtuales. Esto es para el seguimiento de los pacientes COVID y también para apoyo de los propios compañeros de trabajo que están en el hospital.

Además, adelantó que buscan que se habilite un apoyo psicológico al personal de salud y el seguimiento de los mismos. “Sabemos que esta pandemia está siendo muy larga, que el personal de salud está expuesto. Hay mucha tensión en el sentido de que cuando el paciente tiene una evolución desfavorable, eso necesita de una contención psicológica para nuestro personal”, subrayó.

Cómo será la comunicación familia-paciente

“La idea es activar también un seguimiento y comunicación adecuada con los familiares de los pacientes internados. Hoy hemos charlado sobre la vinculación del familiar de los pacientes internados con el servicio de salud. Sabemos que la prioridad es atender al paciente que está internado, pero a veces no existe el tiempo suficiente para comunicar la evolución de los pacientes a la familia. Estamos diseñando una estrategia donde el personal de salud (enfermería, médicos o administrativos) tenga un vínculo para poder explicar diariamente cómo es la evolución en cuanto a los parámetros vitales, si requiere oxígeno, si está teniendo alguna complicación”, dijo al respecto la autoridad del Siprosa.

Y en relación a esto, recordó que actualmente cuentan con el programa Acompañar que lo puede solicitar la familia del paciente y eventualmente también el personal de salud ofrecerlo para que los parientes si lo desean puedan estar unos minutos con su familiar con mala evolución.

“Hoy el personal de salud se tuvo que multiplicar, debemos atender la patología común y COVID. También estamos con centros de testeo y vacunando, y todo con el mismo personal. Esto es necesario para poder contener esta pandemia. Los resultados fueron favorables hasta ahora, pero lo que sí necesitamos es que las personas que no deben salir a trabajar o estudiar, se queden en casa. La recreación, el festejo, el café, lo podemos postergar. Es muy arriesgado, hay una gran circulación viral comunitaria. Volvemos a pedir que nos quedemos en casa, usemos bien el barbijo, si presentan algún síntoma consulten oportunamente”, cerró.