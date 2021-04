AMPLIAR Lacalle Pou insiste con debilitar al bloque

26/04/2021 - Iniciativa

Uruguay presenta su propuesta para flexibilizar negociaciones del Mercosur

Uruguay presentó ayer lunes formalmente a sus socios del Mercosur su propuesta para flexibilizar las negociaciones del bloque y permitir que cada país pueda celebrar acuerdos comerciales unilateralmente con terceros.



una reducción del Arancel Externo Común El Arancel Externo Común es la alícuota que deben tributar los productos de terceros países para ingresar al mercado regional. En cuanto al relacionamiento con terceros países o bloques, el canciller Felipe Solá instruyó "a los coordinadores del Grupo de Mercado Común para que, al finalizar este semestre, elaboren una propuesta de plan de negociaciones externas que identifique prioridades de la agenda externa del Mercosur".

De acuerdo al borrador del documento difundido por la Cancillería uruguaya, la propuesta establece que, bajo algunas condiciones, los Estados Partes podrán iniciar negociaciones "ya sea en forma grupal o individualmente".

"Los países que inicien negociaciones deberán informar al GMC (Grupo Mercado Común, el órgano Ejecutivo del Mercosur) del inicio de las mismas brindando las informaciones que se les solicite. Asimismo, deberán mantener informado al GMC acerca de la evolución y progreso de las negociaciones", según la propuesta uruguaya.

La iniciativa será sometida a evaluación en una reunión extraordinaria del Consejo del Mercado Común presidida por Argentina, que se llevó a cabo ayer lunes de manera virtual y a puertas cerradas. En el encuentro participan los cancilleres y ministros de Economía de cada país.

Uruguay y Paraguay buscan acabar con la normativa interna del Mercosur que impide a cada país buscar acuerdos comerciales con terceros sin la anuencia de los demás socios.

Desde el acuerdo que creó un Mercado Común del Sur en 1991 los cuatro socios del bloque -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- no han logrado consolidar un arancel externo común, y en el año 2000, una resolución (32/2000) estableció que los Estados Partes se comprometen a "negociar en forma conjunta".

"El Mercosur se mueve por consenso y eso es un tema que no es menor a la hora de hacer un análisis de las decisiones del Mercosur: no existe la votación", dijo el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, ante periodistas este lunes.

"Si todos no están de acuerdo, el Mercosur no avanza. Justamente lo que nosotros estamos planteando va directamente a atacar ese punto: los que no quieren avanzar por determinada razón que le den lugar a alguno de los socios para que avance", añadió.

La iniciativa tendría en principio la oposición de Argentina, con cuyo presidente Lacalle Pou mantuvo un fuerte contrapunto durante la cumbre por los 30 años del bloque, celebrada el 26 de marzo.

Allí el mandatario uruguayo sostuvo que el Mercosur "no puede ser un lastre" que impida el avance comercial de su país, a lo que Alberto Fernández contestó que si Argentina es considerado un lastre, "que tomen otro barco".