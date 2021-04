26/04/2021 - Manzur

"Cuando corresponda me vacunaré"

El gobernador Juan Manzur, aseguró ayer que no recibió la vacuna contra la Covid-19. “Cuando me corresponda me vacunaré. Soy médico, pero no estoy en los grupos de riesgo. Estoy esperando mi turno”, añadió al ser consultado por la prensa cuando entragaba viviendas en Manantial Sur.

En esa línea, precisó que “no se han vacunado otros miembros del Poder Ejecutivo, solo aquellos que tienen más de 60 y 70 años”.

Por último indicó que con respecto a la vacunación de comisionados comunales reiteró que “el comité de expertos decidió avanzar y yo estuve de acuerdo, porque representan un grupo de personal de riesgo”.