AMPLIAR Bolsonaro preocupado por la sonrisa de Lula

19/04/2021 - Presidenciales

Bolsonaro abre el paraguas: Los que voten a Lula "deben sufrir"

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, dijo que los electores que eventualmente voten al opositor Lula da Silva en las elecciones de 2022, deben "sufrir" para que aprendan la lección y aseguró que descarta imponer una dictadura.

El mandatario comentó ayer que analiza afiliarse a algún partido de cara a los comicios de 2022, en los que buscará su segundo mandato.

En diálogo con un grupo de simpatizantes Bolsonaro refirió a la posible candidatura de Lula quien la semana pasada apareció al frente de una encuesta sobre intenciones de voto.

"Un pueblo que vote a un tipo así (Lula ), es un pueblo que merece sufrir", señaló. "La gente cura la picada de cobra con el veneno de la cobra", aseveró.

"El pueblo va aprendiendo de a poco, se va interesando", prosiguió Bolsonaro.

El gobernante recordó que la semana pasada el Supremo Tribunal Federal votó "por ocho a tres" la anulación de las causas por corrupción contra Lula, gracias a lo cual el político del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) podrá disputar los comicios del año próximo. Ante comentarios de sus adictos proponiendo aue el gobierno adopte medidas enérgicas (palabras registrados de forma confusa), Bolsonaro dijo, "para resolver todos estos problemas sólo (se resuelven) con una dictadura, nosotros no vamos a hacer eso, no hay lugar para eso, no hay dictadura buena".

Una mujer que se encontraba este lunes junto a Bolsonaro en el ingreso a la mansión oficial en Brasilia, propuso que haya una "intervención divida" en apoyo del gobierno.

Bolsonaro añadió diciendo hay un "pasaje bíblico que dice que no hay que ser flojo" en los momentos cruciales.