AMPLIAR Castillo no renunciará a sus principios

14/04/2021 - Presidenciales peruanas

Castillo promete nacionalizar minas y gas más la reforma constitucional

Pedro Castillo, que disputará el balotaje presidencial en junio, dijo el pasado martes que, de llegar a gobernar el Perú buscará cambiar la constitución para nacionalizar los minerales y el gas a fin de mejorar la economía de los ciudadanos más pobres.

Castillo, quien lidera los conteos tras computarse el 97% de las boletas de la primera vuelta electoral, anunció desde su aldea natal de San Luis de Puña que “es necesario que las madres que andan cargando a sus hijos no tengan un futuro incierto” y eso mejorará con dinero de los recursos estratégicos.

El ctambien sindicalista docente afirmó que no cambiará su discurso, remarcó que a la ciudadanía ya no piensa “si alguien es de izquierda o de derecha, sino en llenar el estómago”, y anunció que su fuerza iniciará mañana conversaciones con otros partidos en busca de acuerdos para la segunda vuelta.

"Yo vengo de abajo; estoy en las canteras del pueblo y no voy a cambiar mi discurso porque sería ir contra mis principios y contra el mismo pueblo; seguimos para adelante", expresó Castillo en una conferencia de prensa en Tacabamba, en el departamento norteño Cajamarca.

En tanto, su competidora en el balotaje, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (FP), advirtió que no va a "caer en la campaña del miedo" porque "Perú no da para más", aunque sostuvo implícitamente que Castillo busca convertir al país en "Corea del Norte".

Confirmado como ganador de los comicios del domingo último y confirmada también Keiko Fujimori como su rival en el balotaje del 6 de junio, Castillo pareció tomar la delantera en la nueva campaña porque hizo una recorrida y habló con los medios, mientras la legisladora no hizo apariciones desde el domingo.

De hecho, el candidato de PL anticipó que mañana dirigentes de su partido iniciarán en Lima negociaciones con otros sectores.

“Creemos importante que eso lo maneje el comando en Lima; no estamos perdiendo el tiempo. Hay otras organizaciones y movimientos sociales, como los gremios de transportistas, que están aceptando conversar”, refirió.

Y cuando se lo consultó sobre si priorizaría a las fuerzas de izquierda en sus negociaciones, respondió: "Ante los grandes problemas del país, ante las grandes urgencias, la juventud, las amas de casa, el problema de la salubridad, pensar en derecha o izquierda queda chico, queda mínimo; porque el no está pensando si eres de derecha o de izquierda, sino en cómo llena el estómago, cómo salva el estado de emergencia y cómo llega el Estado para salvarlos de las intubaciones”.

El aspirante a jefe de Estado dijo sentirse a menudo “incómodo” porque los medios tergiversan sus declaraciones y hasta advirtió que “si eso sigue así”, pondrá límites a sus encuentros con la prensa. “No podemos faltarle el respeto así al país”, evaluó, según reprodujeron diarios limeños.

Escrutado el 99,40% de las actas, Castillo sumó el 19,07 % de los votos, delante de Fuerza Popular (FP), de Fujimori, que logró un 13,37%; de Renovación Popular (RP), de Rafael López Aliaga, que reunió un 11,69%; y de Avanza País (AP), de Hernando de Soto, que atrapó un 11,59%.

Más abajo aún aparecen los postulantes de Acción Popular, Yonhy Lescano, con un 9,11%; y de Juntos por Perú, Verónika Mendoza, con el 7,86 %, siempre según cómputos oficiales.

Respecto del rol de otras fuerzas, aunque es temprano para esperar definiciones, la electa congresista Norma Yarrow, de Renovación Popular (RP), señaló que le genera “confusión” pensar en respaldar a una u otra fórmula, porque no puede ir en contra de su propia campaña.

"Cualquiera de los dos partidos, tanto el de Castillo como el de Keiko Fujimori, a mí me crea confusión; yo no puedo ir contra lo que he estado manifestando en la campaña", dijo Yarrow en declaraciones a RPP.

Con todo, estimó “necesario” conversar sobre la posibilidad de concertar con las nuevas bancadas algunas propuestas legislativas.

Ninguna de las cabezas de boleta en las elecciones del domingo hablaron o dieron pistas sobre la actitud que podrían tener para el balotaje.



Mientras, el presidente Francisco Sagasti llamó a “respetar la voluntad de la ciudadanía” y prometió un pronunciamiento una vez que el Jurado Nacional de Elecciones haya terminado de revisar las actas y oficialice el resutado de los comicios.

“Y lo que le pedimos a la ciudadanía es que permanezca con calma, con tranquilidad, para respetar al pueblo, para respetar la voluntad soberana”, acotó, según la estatal agencia Andina.